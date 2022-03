Speciaal team monitort impact invasie Rusland

De regering heeft een deskundig team aan het werk gezet om het proces rond de invasie van Rusland in de Oekraïne te monitoren. Dit team zal de regering moeten adviseren over de impact hiervan op Suriname. De regering zal van haar kant nagaan hoe hierop in te spelen. President Chandrikapersad Santokhi die het voorgaande meedeelde tijdens een persconferentie op maandag 7 maart, zegt dat wordt nagegaan of het team uitgebreid moet worden met deskundigen uit de particuliere sector.

Het staatshoofd haalde ook de ontwikkelingen rond de olieprijs aan. ‘’Er is een zodanige ontwikkeling waarbij er een record aan hoge prijzen genoteerd wordt als gevolg van de oorlog. Dit gaat zeker nog doorwerken”, aldus de president. De hoge olieprijzen zullen ook gevolgen hebben voor de graanindustrie. Terwijl de olieprijs internationaal met ongeveer 40 procent is gestegen, is de stijging van de graanprijs eveneens 40-60 procent ten opzichte van de vorige maand. Dit heeft dan ook een behoorlijke impact op alle meelproducten en broodprijzen in Suriname.

De president benadrukt dat de regering geen beleid zal voeren op het gebied van objectsubsidie, omdat zij dit juist moet afbouwen zoals is opgenomen in het Herstelprogramma en het akkoord met het Internationaal Monetair Fonds.

Wat de regering wel zal doen, is de samenleving beschermen door middel van subjectsubsidie. Het eerdergenoemde team zal analyses maken, terwijl de nodige exercities gepleegd worden door deskundigen. “We kijken uit naar het voorstel zodat we dit kunnen meenemen in ons beleid.” Het staatshoofd wijst erop dat Suriname vanwege de stijging van de wereldmarktprijs voor olie, ook in staat moet zijn meer te verdienen uit zijn olie. De meerinkomsten zullen moeten worden ingezet voor andere sectoren die door de oorlog onder druk komen te staan.

‘’De situatie in Europa is geen ontwikkeling die wij als land graag zouden willen, maar ligt buiten de invloedsfeer van Suriname en het beleid van de regering. Het zijn allemaal internationale ontwikkelingen die op ons af komen, op alle landen in de wereld”, aldus het staatshoofd. Volgens de president zullen de juiste beslissingen genomen moeten worden. Een van deze beslissingen is het waarderen van het eigen product en het voeren van een gecoördineerd beleid.