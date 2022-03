President voert gesprekken met Haïti, Guatemala en Costa Rica

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens Suriname zijn deelname aan de Caricom/SICA Summit, bilaterale gesprekken gevoerd met de regeringsleiders van Haïti, Guatemala en Costa Rica. Het Surinaamse staatshoofd is tijdens een persconferentie op maandag 7 maart, breedvoerig ingegaan op de overlegmomenten met zijn ambtgenoten. Hij zei dat de Haïtiaanse premier Ariel Henry, een bilateraal gesprek had gevraagd en nadrukkelijk had aangegeven, dat het vraagstuk van Haïti onderwerp van bespreking zal moeten zijn en blijven binnen de Caricom, waarvan Haïti ook lid is.

De staatshoofden hebben zich erover gebogen dat er meer betrokkenheid komt van Caricom en de internationale gemeenschap. Hoewel er in Haïti meerdere landen en internationale organisaties vertegenwoordigd zijn, is hun betrokkenheid niet goed gecoördineerd. “Er is geen goed gecoördineerd plan voor Haïti op de korte, middellange en lange termijn”, zei president Santokhi. Besloten is dat de secretaris-generaal van de Caricom samen met zijn staf en enkele lidstaten, binnenkort een bezoek brengt aan Haïti om gesprekken te voeren met de regering, politieke partijen, instituten en organisaties. Zij zullen op basis van de juiste informatie gezamenlijk een goed gecoördineerde strategie moeten ontwikkelen. ‘’Zodat Haïti weer een plaats krijgt in de rij der naties waar de democratie en de rechtsstaat weer op hoog niveau beleefd gaan worden”, aldus president Santokhi.

Met president Alejandro Giammattei Falla van Guatemala zijn er afspraken gemaakt voor een bezoek aan Suriname. Verder is ook Suriname zijn behoefte aan goedkoop investeringskapitaal aan de orde gekomen. Guatemala is bereid om op dit stuk gesprekken met haar financiële instellingen te voeren. President Santokhi zegt dat de financiële instellingen van dit land op dit moment vrij lage rentes van 2-3 procent geven. Het beschikbaar stellen van investeringskapitaal is ook ter sprake gekomen tijdens gesprekken met Guyana. Voor het financieren van het agrarisch project tussen Suriname en Guyana zijn er gesprekken gevoerd met de Republic Bank, die ook bereid is om tegen lage rentes investeringen in agrarische projecten te financieren. “Dit wordt binnenkort uitgewerkt zodat er spoedig goedkoop kapitaal beschikbaar kan zijn voor ondernemers die wensen te investeren in de productiesector”, aldus de president. Met Costa Rica zijn er bilaterale gesprekken geweest op het gebied van klimaatverandering, het opstarten van de economieën na covid en de samenwerking op regionaal en internationaal gebied.

De summit betrof een meeting tussen regeringsleiders van de Caricom en Centraal-Amerika. Volgens president Santokhi zijn er in dit verband goede gesprekken gevoerd als het gaat om het creëren van markten voor elkaars producten. Een belangrijk punt was het in ogenschouw nemen van de posities van de twee regio’s. Het staatshoofd legde uit dat de Caricom- en SICA-lidlanden samen 22 stemmen hebben in regionale en internationale organisaties. Met een goede verstandhouding en sterke eenheid zouden zij binnen internationale organisaties een gezamenlijke strategie kunnen innemen. President Santokhi is van mening dat er van deze positie meer gebruik moet worden gemaakt. De staatshoofden hebben ook van gedachten gewisseld over het opheffen van barrières zodat economieën en de maatschappij weer goed op gang komen.