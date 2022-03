Bundeling LVV met het dorp Matta boekt successen

Vandaag heeft minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), samen met kapitein Wendoline Sabajo en de oudste bewoonster van Matta in het district Para, een dependance van LVV geopend.

Er zijn ook twee lokale bewoners aangetrokken om de bevolking van dienst te zijn via dit kantoor. De bewoners van het dorp Matta zijn niet alleen blij met de dependance, vandaag hebben ook zestien inheemsen hun certificaat in ontvangst namen voor het succesvol afronden van de training markoesateelt die door LVV is verzorgd. De training duurde tien maanden en werpt nu al zijn vruchten af. De inheemsen bieden thans niet alleen de markoesavrucht ten verkoop aan, maar ook eindproducten zoals stroop en cake. LVV is ingekomen met kennisoverdracht in Matta na successen in Saramacca te hebben geboekt. De kapitein werd uitgenodigd om de markoesateelt in het voornoemd district te aanschouwen met het doel ook interesse op te wekken binnen haar gemeenschap. De inheemsen hebben deze kans toegejuicht.

“Als minister van LVV wil ik stimuleren dat wij steeds meer zelfvoorzienend worden. Wij hebben de potentie en Matta is het bewijs. Naast het telen van ananas en markoesa, wil ik u vragen om ook te denken aan agrotoerisme.” De minister geeft aan dat toeristen veelal trekken naar de natuur als vakantiebestemmingen, de witte stranden zijn alom bekend. “Suriname heeft prachtige flora, fauna en lekker eten, laten we dat als visitekaart gebruiken.”

Kapitein Sabajo is trots op haar bevolking met hun inzet en bereikte resultaten. Zij zegt dat de opgedane kennis en succes met de overige veertien dorpen in Para gedeeld zal worden. “Ik zie een stabiele toekomst voor mijn gemeenschap. Dit is historie!”

Onder de genodigden waren ook aanwezig de districtsecretaris en de voorzitter van de Organisatie Samenwerking Inheemsen in Para. De dag in het dorp Matta werd informeel afgesloten met een traditionele lunch waarin pepre watra en cassavebrood werden geserveerd voor de aanwezigen.