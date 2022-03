‘IMF-EFF programma in februari geëvalueerd met een positieve beoordeling’

Staff Level Agreement

Suriname heeft op 14 februari jl. een Staff Level Agreement met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bereikt, waarmee ons land als onderdeel van het Extended Fund Facility (EFF) de tweede tranche zal ontvangen van ongeveer USD 55 miljoen. Hiervoor zal nog de formele goedkeuring door de Raad van Bestuur van het IMF moeten worden verleend eind maart 2022. De voortgang van het IMF-EFF programma is midden februari geëvalueerd met een positieve beoordeling, op basis van de prestaties per eind december 2021. Opgemerkt moet worden dat het IMF-team op verzoek van Suriname t.a.v. de publicatie van de jaarverslagen van de CBvS, de deadline had verschoven van de-cember naar februari 2022. De volgende beoordeling is midden mei op basis van de resultaten van eind maart 2022. Deze goedkeuring typeert de VES als positief en hoopt dat de Regering ervoor zorgt dat elke volgende evaluatie positief wordt beoordeeld. Suriname kan zich niet veroorloven om in een situatie te belanden, waarbij de tranches niet worden uitgekeerd.

President, Geef prioriteit aan ons Economisch Herstel!

President Santokhi zal als staatshoofd van Suriname van 1 juli tot en met 31 december 2022 het voorzitterschap van de Conference of CARICOM Heads of Government op zich nemen. Daartoe neemt hij nu reeds als Incoming Chairman deel aan het Bureau. Het Bureau is het hoogste orgaan van de Caricom en bestaat uit de huidige voorzitter, de net afgetreden voorzitter en de inkomende voorzitter. In deze periode zal de President intensief bezig zijn met CARICOM. Op zich een mooie uitdaging. Maar het is toch paradoxaal dat, terwijl de bevolking zware offers moet opbrengen, de President die leiding moet geven aan het proces van sociaaleconomisch herstel, de CARICOM af moet reizen om de regionale problemen op te lossen.

Hoe belangrijk de regionale samenwerking ook niet is, de President dient prioriteit te geven aan de zovele uitdagingen in Suriname om samen met de bevolking door deze moeilijke periode heen te komen. Daarenboven zal naast de aandacht van de President ook de aandacht van enkele ministers worden gevraagd, die allen nu reeds een behoorlijke achterstand op hun werkprogramma hebben. Ook wanneer de President niet op reis is, zal hij zich moeten bezighouden met de zwaarwichtige zaken die het voorzitterschap van CARICOM met zich meebrengt.

Suriname is in de uitvoeringsfase van het Herstelplan 2020-2022 en is net begonnen aan het IMF programma, waarbij in de periode juli t/m december 2022 diverse pijnlijke maatregelen uit de twee programma’s zullen worden geïmplementeerd, en ook verschillende wetten zullen worden behandeld in DNA.

In deze periode staan op programma o.a.:

Introductie van BTW per 1 juli 2022 Ontwikkeling van een plan voor herkapitalisatie van de CBvS (tussen de Overheid en de CBvS) Publicatie van een hervormingsplan van de douane Opgeschoonde database van het Ministerie van Sociale Zaken met een koppeling naar de kwetsbare groepen die in aanmerking komen voor geldtransferprogramma’s Verbetering van het bestaande begrotingskader voor de middellange termijn Start en uitbreiding voor degenen die in aanmerking komen voor voedselhulpprogramma Goedkeuren van de Wet op kredietinstellingen door DNA Opstelling van de begroting voor het dienstjaar 2023 , de Jaarrede, gevolgd door de Algemene Politieke Beschouwingen en misschien daarna ook de begrotingsbehandeling.

Daarbij geldt dat alle activiteiten die niet gerealiseerd zijn in het eerste halfjaar van 2022 worden doorgeschoven naar het tweede halfjaar van 2022.

Op basis van het eerdergenoemde heeft de VES aan de President van ons land het voorstel gedaan om af te zien van zijn rol als voorzitter van de Staatshoofdenconferentie van de CARICOM voor de 2e helft van 2022 en deze functie door te schuiven naar een Regeringsleider van een ander CARICOM land. Volgens het rotatieschema volgen de Prime minister van de Bahamas voor de eerste helft van 2023 en die van Dominica voor de 2e helft. Mogelijk kan een van deze staatshoofden vervroegd de voorzittersfunctie op zich nemen. Deze bevriende staatshoofden zijn namelijk voldoende op de hoogte van de crisis waar Suriname nog in verkeerd en de bijzondere verantwoordelijkheid die de president als staatshoofd naar zijn eigen bevolking toe heeft dit jaar. Mogelijk dat we in sociaal-economisch opzicht in 2024 weer vrij kunnen ademhalen en de President zich meer kan richten op de regionale vraagstukken die ook in ons belang zijn. We kunnen ons NU niet veroorloven om vertraging op te lopen bij de uitvoering van de twee programma’s waarbij de implementatie van het sociaal vangnet noodzakelijk is. Hierbij dient de President vooraan te lopen in soberheid en samen met de samenleving de offers te dragen. Dus aan de President het vriendelijk verzoek om prioriteit te geven aan Suriname en het Surinaamse volk.