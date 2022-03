Onbegaanbare weg West Suriname nadelig voor vakantieoorden

De exploitanten van de vakantieoorden die liggen langs de weg naar West Suriname, verkeren al geruime tijd niet in hoerastemming. Dit omdat het zandgedeelte van de weg dat een paar kilometers na het vakantieoord Colakreek aanvangt, al enige tijd onbegaanbaar is. Volgens bewoners in de directe omgeving en de eigenaren van de vakantieoorden in dat gebied, hebben zij tot drie maal brieven gericht aan de districtscommissaris van Para en de minister van Openbare Werken(OW). Door de laatstgenoemde zouden ze worden uitgenodigd voor een gesprek, echter heeft dat gesprek nog niet plaatsgevonden. ‘’Dagelijks maken waar beladen trucks gebruik van deze weg, wat de situatie van kwaad tot erger maakt”, zegt een bewoner in gesprek met een lokaal medium.

Uit protest hebben enkele bewoners voor enkele uren de weg gebarricadeerd. De districtscommissaris van Para, Marlene Joden, maakte wel contact met hen en zei reeds bezig te zijn met een begroting voor de aanpak van de weg. De bewoners eisten wel binnen zeven dagen een oplossing, anders zullen zij overgaan tot het sluiten van de weg voor alle verkeer. “De staatsbus komt al maanden niet meer naar dit gebied. De mensen die naar het werk moeten, zijn genoodzaakt vervoer naar het geasfalteerd gedeelte te zoeken. Leerkrachten moeten in een pick-up bak plaatsnemen om hun werkplek te bereiken. De gemeenschap hoort ons nooit klagen, maar tan tiri ano dong”, aldus een boze plaatselijke bewoner. Volgens de eigenaar van een vakantieoord in het voormelde gebied, heeft hij al maanden geen bezoeker ontvangen. ‘’Je investeert zoveel, maar je verdient niets. Laten ze met een oplossing komen nog voor de paasvakantie. De gemeenschap zoekt ook naar vertier”, zegt de eigenaar van het vakantieoord.