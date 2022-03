Verdere versoepeling bij een gunstigere situatie

Deskundigen blijven covidsituatie monitoren en evalueren

Minister Amar Ramadhin, van Volksgezondheid verklaarde kort geleden tegenover een lokaal medium, dat ondanks de versoepeling van het uitgaansverbod, de MoHanA regels Mondneusmasker op, regelmatig Handen wassen en Afstand (1,5 meter) houden nog steeds gelden! Het is volgens hem vooralsnog verboden te feesten, vandaar dat discotheken, bordelen en bars nog gesloten zijn. Het valt allemaal samen met het presidentieel besluit, met daarin regels die voor het gehele land gelden.

Ramadhin zei dat de regering over wil gaan tot een stukje uitfasering, wat betekent dat er op een verantwoorde wijze en in fasen, op basis van monitoring in 2 weken tijd zal worden gekeken, hoe de covid situatie eruit ziet, daarna vindt er een evaluatie plaats, om na te gaan of het genomen besluit werkt, en als de covid-situatie gunstig blijft, kan er volgens hem gewerkt worden aan verdere versoepeling. Tenzij er geen verandering optreedt is het mogelijk dat de covid maatregelen verder worden versoepeld.

Ramadhin benadrukte dat de overheid een verantwoordelijkheid draagt, wat betreft Covid-19 om een gedegen beleid te voeren, we moeten eventueel voorbereid zijn op een nieuwe covid golf, die voorbereiding is er, want er is nu genoeg materiaal om de burgers van dienst te zijn bij een mogelijke nieuwe covid golf. De zorgverleners zijn behoorlijk uitgeput geraakt, na al deze golven te hebben doorstaan, en daarom is het volgens hem belangrijk een goed vaccinatieprogramma te hebben, om effectief te kunnen vaccineren, en ook strategische locaties hebben binnen de bestaande werkarmen. De RGD, het BOG en de Medische Zending(MZ) zijn de vaste werkarmen van het ministerie van Volksgezondheid als het gaat om de preventie, aldus Ramadhin

Afgelopen etmaal

In de afgelopen 24 uur werden 60 personen positief getest op het coronavirus. Van de 289 swabs die werden afgenomen, waren 229 negatief. 20,76% van de geteste personen is positief. In het afgelopen etmaal zijn er geen personen overleden aan de gevolgen van covid. In totaal zijn er tot nog toe 49.364 personen genezen in Suriname. Tot op heden verloren 1,317 mensen in Suriname, het leven aan COVID-19. Het aantal personen in het ziekenhuis opgenomen, bedraagt momenteel 18, waarvan 3 op de Intensive Care Units liggen. De status van de opgenomen, patiënten laat zien, dat 5 personen niet zijn gevaccineerd, 5 personen zijn volledig gevaccineerd en van 8 is de status onbekend. In het afgelopen etmaal, werden er geen personen in thuisisolatie geplaatst, en 2 werden genezen verklaard. Het is aanneembaar dat covid in ons land een dalende trend vertoont. De burgers moeten ondanks de versoepeling zich nog steeds houden aan de covid regels, ter voorkoming van nog een golf.