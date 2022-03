Olieprijs stijgt na hoogste punt in 9 jaar

De olieprijs steeg vrijdag en eindigde de week op meerjarige hoogtepunten toen de Russische invasie van Oekraïne intensiveerde en oliekopers vaten van ‘s werelds op een na grootste exporteur van ruwe olie schuwden. De prijzen van ruwe olie boekten hun grootste wekelijkse winst sinds medio 2020, waarbij de Brent-benchmark met 21% steeg en de Amerikaanse ruwe olie met 26%. De meest verhandelde olie-aandelenmarkten sloten op niveaus die sinds respectievelijk 2013 en 2008 niet meer werden gezien. De olieprijs steeg de hele week, toen de Verenigde Staten en bondgenoten meer sancties tegen Rusland uitvaardigden en hoewel die niet gericht waren op de Russische olie- en gasverkoop, zetten die toch de industrie onder druk. De komende maanden dreigt een groeiende schaarste aan bevoorrading.

Brent-aandelen stegen met USD 7,65, of 6,9%, om zich te vestigen op USD 118,11 per vat, terwijl ruwe olie uit de Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI), USD 8,01 of 7,4% steeg om te eindigen op USD 115,68. Dat was het hoogste slot voor Brent sinds februari 2013 en voor WTI sinds september 2008. Tijdens de week steeg Brent naar het hoogste punt sinds mei 2012 en WTI naar het hoogste punt sinds september 2008.

Rusland exporteert dagelijks 4 miljoen tot 5 miljoen vaten olie en is daarmee de op één na grootste exporteur van ruwe olie ter wereld, na Saoedi-Arabië. Traders waren de hele week nauwelijks in staat Russische olie te verkopen, waarbij Shell PLC vrijdag de enige opmerkelijke koper was van een Russische lading, die met een forse korting van USD 28 werd verkocht aan fysieke Brent-olie.

Het tumult zal waarschijnlijk aanhouden. De regering Biden zei, onder druk van wetgevers van beide grote partijen, dat het opties overweegt om de Amerikaanse invoer van Russische olie te verminderen, ook al probeert het de impact op de wereldwijde voorraden en op de consumenten te minimaliseren.

“Terwijl de Amerikaanse olie-import uit Rusland in een mondiale context klein is”, zei UBS-analist Giovanni Staunovo, dat de prijzen voor ruwe olie laat op de dag stegen omdat “sommige marktdeelnemers zich zorgen zouden kunnen maken dat andere landen die stap zouden kunnen volgen.” Groot-Brittannië zal zich in toekomstige sanctierondes richten op de Russische energiesector, zei de minister van Buitenlandse Zaken vrijdag. De regering heeft zich tot nu toe tegen deze maatregel verzet, uit vrees dat dit de energierekening zal opdrijven.

De meeste Amerikanen steunen het idee om de invoer van Russische olie te verbieden, waarbij 80% zegt dat de Verenigde Staten moeten stoppen met het kopen van Russische olie, volgens een op vrijdag afgeronde peiling van Reuters/Ipsos. Canada verbood eerder deze week de invoer van Russische olie. De grootste afnemers van Rusland zijn China, Zuid-Korea, Duitsland en Nederland. Sommige raffinaderijen zijn gestopt met het kopen van Russische olie en handelsfirma’s zijn terughoudend om transacties met Russische verkopers aan te gaan uit angst voor meer sancties.

Indirecte gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten over het nieuw leven inblazen van de nucleaire deal met Iran van 2015 waren dicht bij het bereiken van een akkoord, zei de Britse hoofdgezant vrijdag, terwijl zij en haar Franse en Duitse collega’s naar huis vlogen om de ministers te informeren.

Analisten zeiden dat een dergelijke overeenkomst nog eens 1 miljoen vaten dagelijkse aanvoer aan de markt zou kunnen toevoegen, maar dat zou niet genoeg zijn om de dalende aanvoer uit Rusland te compenseren. Meer olievoorraden zullen naar verwachting worden toegevoegd door een gecoördineerde vrijgave van iets meer dan 60 miljoen vaten oliereserves door ontwikkelde landen, zoals deze week is overeengekomen. Japan zei vrijdag dat het van plan is 7,5 miljoen vaten olie vrij te geven.

Bron: Reuters