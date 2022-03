Ricky K. (46), een bekende van de politie, is op maandag 28 februari door de politie van het bureau Lelydorp aangehouden. Ricky had het tot een gewoonte gemaakt om goederen uit supermarkten in de omgeving van Lelydorp weg te nemen. Bij zijn aanhouding gaf hij in eerste instantie een valse naam door. Bij de voorgeleiding heeft hij toegegeven de winkeldiefstallen te hebben gepleegd. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Ricky in verzekering gesteld.