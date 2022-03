Prof. dr. ir. Hubert Rampersad overhandigt zijn nieuwste boek aan de VP

Prof.dr.ir. Hubert Rampersad heeft vandaag zijn nieuwste Amerikaanse boek aan de VP Ronnie Brunswijk overhandigd. Dit boek maakt momenteel wereldwijd furore. De Braziliaanse versie komt volgende maand uit. Zo verzorgde Rampersad op 24 februari j.l. een live webinar voor studenten en docenten van de University of the West Indies (UWI). Ook de engineering faculteit van de University of Guyana heeft dankbaar gebruik gemaakt van deze gelegenheid door ook in deze sessie te participeren.

Rampersad verzorgt op 12 maart a.s. ook een live webinar voor de prestigieuze Caribbean Academy of Sciences (CAS) in Trinidad & Tobago. De Zoom link is hier. Studenten en docenten van de universiteit en alle hogescholen in Suriname mogen gratis inloggen en de sessie volgen want deze innovatieve kennis is niet aanwezig in Suriname. De moderator op dit belangrijke forum is Prof.dr. Kit Fai Pun, die president is van de Caribbean Academy of Sciences – Trinidad & Tobago afdeling en verbonden is aan de engineering faculteit van de University of the West Indies, Trinidad & Tobago. De Caribbean Academy of Sciences is een toonaangevende wetenschapelijke academie in de regio die in 1986, mede op initiatief van Nobelprijswinnaar Sir John Kendrew, was opgericht. Hierin participeren ook top-professoren van de University of the West Indies, die de nummer 1 universiteit in de Caribbean is en bij de top in de wereld behoort. Dit is een primeur voor Suriname omdat het de eerste keer is dat een Surinamer op het hoogste niveau aan UWI en CAS mag doceren.

Rampersad heeft op 21 februari j.l. ook een gastcollege in London verzorgd voor Innovation Design Engineering (IDE) en Global Innovation Design (GID) studenten van Imperial College London en de zeer prestigieuze Royal College of Art. Dit vond plaats in de main lecture theatre bij de Royal College of Art in South Kensington, London. Royal College of Art is ‘s werelds meest invloedrijke postgraduate institution of art and design.