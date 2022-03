De 22e Nationale Voorlees- en Verteldag vindt vandaag, vrijdag 4 maart plaats. Deze dag werd uitgeroepen door wijlen Gerda Bijlhout. Zij was leidster van de Voorlees- en Vertelclub TOBIDEB en overleed op 1 mei 2021. De Nationale Voorlees- en Verteldag is speciaal bedoeld om extra aandacht te vragen voor het belang van voorlezen en vertellen aan jonge kinderen. Het hoofdthema is: ‘Groei naar eigen identiteit’.

Dit jaar loopt de Nationale Voorlees- en vertelweek van zondag 27 februari t/m zondag 6 maart. Het is de bedoeling dat gedurende deze hele week door scholen, onderwijsinstanties, buurtcentra, crèches, bibliotheken, oppashuizen, ouders/verzorgers enzovoorts alsook vanuit relevantie ministeries en instanties, er extra aandacht wordt besteed aan voorlezen en vertellen. In de achter ons liggende jaren zijn er vele mooie initiatieven geweest, zoals ministers, first ladies en andere prominenten die op scholen hebben voorgelezen. Er zijn ook verschillende organisaties/instanties die op de Nationale Voorlees- en Verteldag allerlei activiteiten uitvoeren die te maken hebben met voorlezen en vertellen.

Vanwege het overlijden vorig jaar op van de initiatiefneemster Gerda Bijlhout en de covid-pandemie, zal de Voorlees- en Vertelclub TOBIDEB dit jaar de Nationale Voorlees- en Verteldag niet op haar gebruikelijke wijze herdenken. In voorgaande jaren deed TOBIDEB de aftrap van deze herdenkingsdag middels een launch van de Nationale Voorlees- en Vertelweek. Gedurende deze week werden op verschillende locaties workshops en trainingen verzorgd en werden op onder meer scholen, crèches, bejaardentehuizen en buurtcentra, voorlees- en vertel activiteiten ontplooid.