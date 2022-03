Facebook en Twitter officieel geblokkeerd in Rusland

Facebook en Twitter zijn nu officieel geblokkeerd in Rusland. Eerder vandaag maakten waarnemers al melding van de slechte bereikbaarheid van de sociale media. De Russische mediatoezichthouder Roskomnadzor, schrijft dat het besluit tot de blokkade van Facebook vandaag is genomen. Er zouden sinds 2020, ‘’26 gevallen van discriminatie van Russische media en informatiebronnen door Facebook” hebben plaatsgevonden.

Verder wijst Roskomnadzor op de blokkade van de accounts van Russische staatsmedia die Facebook-moederbedrijf Meta sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft ingevoerd. Daarmee zou Facebook de Russische wet op de vrije stroom van informatie geschonden hebben. Aan het Kremlin gelieerde media zoals Sputnik en RT, werden de afgelopen jaren al meerdere malen op de vingers getikt door sociale mediaplatformen voor het verspreiden van desinformatie.

Later op vrijdagavond meldde het Russische persbureau TASS, dat ook de toegang tot Twitter werd geblokkeerd op last van Roskomnadzor. Journalisten in het land meldden al dat Twitter niet meer ververste. Volgens de toezichthouder zou Twitter de regels over ‘oproepen tot rellen en extremistische activiteiten’, hebben geschonden.

Reactie Facebook

De Russische blokkade zorgt er volgens Facebook-topman Nick Clegg, voor dat miljoenen Russen het zwijgen wordt opgelegd en dat ze zijn afgesneden van betrouwbare informatie en manieren om contact te leggen met familie en vrienden. “We zullen er alles aan doen om onze diensten te herstellen, zodat ze beschikbaar blijven voor mensen die zich willen uiten en zich willen organiseren”, aldus Clegg.

Sancties EU

Na de inval van Rusland in Oekraïne en de sancties van de Europese Unie, hebben ook de bedrijven Twitter, Google en YouTube al stappen genomen om de kanalen van de Russische staatsmedia RT en Sputnik in ieder geval binnen de Europese Unie onbereikbaar te maken. Vrijdag besloot Google om ook te stoppen met de verkoop van advertenties in Rusland.

Ook de websites van meerdere buitenlandse media, waaronder de Britse omroep BBC en de Duitse zender Deutsche Welle, waren vrijdag in Rusland slecht bereikbaar.

