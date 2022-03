Caricom-staatshoofden ondersteunen Guyana in grenskwestie met Venezuela

Caricom-regeringsleiders ontvingen onlangs een update over de meest recente ontwikkelingen in de grenskwestie tussen Guyana en Venezuela en wilden graag hun steun uitspreken. Ze merkten op dat Guyana zijn Memorial op 8 maart 2022 zal indienen, in overeenstemming met het schema dat is opgesteld door het Internationaal Gerechtshof (ICJ) om de zaak te behandelen over de gegrondheid van het verzoek van Guyana betreffende de geldigheid van de arbitrale uitspraak van 1899 en de daarmee verband houdende kwestie van de definitieve regeling van de landgrens tussen de twee landen.

De regeringsleiders spraken opnieuw hun volledige steun uit voor het lopende gerechtelijke proces dat bedoeld is om een vreedzaam en definitief einde te maken aan de langdurige controverse tussen de twee landen, en drongen er bij Venezuela op aan om aan het proces deel te nemen. De regeringsleiders bevestigden ook hun vaste en niet aflatende steun voor de handhaving en het behoud van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Guyana.

De voorgaande steunbetuiging werd vastgelegd tijdens de 33e intersessionele bijeenkomst van de conferentie van regeringsleiders van de Caribische gemeenschap die werd gehouden op 1 en 2 maart 2022. Voorzitter van de conferentie, de premier van Belize, John Briceño, zat de procedure voor.

Andere aanwezige leden van de conferentie waren: premier van Antigua en Barbuda, Gaston Browne; premier van de Bahama’s, Philip Davis; premier van Barbados, Mia Amor Mottley, Q.C; parlementslid; premier van Dominica, Roosevelt Skerrit; premier van Grenada, dr. Keith Mitchell; president van Guyana, dr. Mohamed Irfaan Ali; premier van Haïti, Ariel Henry; premier van Jamaica, Andrew Holness; premier van Montserrat, Easton Taylor-Farrell; premier van St. Kitts en Nevis, dr. Timothy Harris; premier van Saint Lucia, Phillip Pierre en de president van Suriname, Chandrikapersad Santokhi.

St. Vincent en de Grenadines, werd vertegenwoordigd door de vicepremier en minister van Verkeer, Werken, Grond en Ruimtelijke Ordening, Montgomery Daniel; Trinidad en Tobago werd vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse Zaken en Caricom Zaken, senator dr. Amery Browne.

Aanwezige geassocieerde leden waren Bermuda, vertegenwoordigd door Walter H. Roban, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken; Britse Maagdeneilanden vertegenwoordigd door vicepremier, dr. Natalio Wheatley; en de Turks- en Caicoseilanden vertegenwoordigd door premier Charles Misick.