Haast alle ziekenhuizen luiden noodklok, NZR vraagt om begrip

‘Er heerst crisis binnen de gezondheidszorg’

NDP-fractieleider Rabin Parmessar, zei gisteren tijdens een openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA), dat haast alle ziekenhuizen momenteel de noodklok luiden. Parmessar vroeg de regering dit probleem snel aan te pakken. ‘’Er heerst momenteel crisis binnen de gezondheidzorg‘’, benadrukte Parmessar. ‘’De vakgroep Kindergeneeskunde, operatiekamers, kinderartsen, haast eenieder in de zorg luidt de noodklok.’’

Diverse ziekenhuizen geven aan, dat zij onvoldoende inkomsten hebben om hun kosten te dekken. Volgens Parmessar zitten de directies van de ziekenhuizen momenteel met de handen in het haar, omdat zij niet weten of ze nog acute zorg kunnen leveren. De Nationale Ziekenhuisraad (NZR) is op de hoogte van de problemen binnen de gezondheidssector en heeft gisteren de situatie aan de vaste commissie Volksgezondheid van DNA voorgelegd. NZR vraagt de samenleving om begrip.

Parmessar was als toehoorder aanwezig tijdens het onderhoud met de NZR. Tijdens het gesprek zijn ook oplossingsmodellen aangedragen. De NZR hoopt met de inzet van alle stakeholders op de meest korte termijn, wederom de zorg te kunnen garanderen. Volgens Parmessar hebben in een korte periode een groot aantal verpleegkundigen het land verlaten. Hierdoor kunnen bepaalde operaties niet uitgevoerd worden. Het tekort aan personeel bemoeilijkt ook het opnemen van patiënten. ‘’Niet alleen de minister van Volksgezondheid, maar de hele regering moet inkomen en actief optreden.‘’ Mahinder Jogi (VHP) vroeg de regering om deze zorgwekkende situatie aan te pakken.

De NZR zegt in een verklaring, dat de precaire financieel-economische situatie heeft gemaakt dat de ziekenhuizen met de huidige tarieven niet meer uitkomen. Volgens de NZR, kunnen leveranciers geen krediet meer bieden en moet vrijwel alles contant betaald worden. ‘’Onze magazijnen staan zo goed als leeg. Het tijdelijk niet in voorraad zijn van middelen is dan ook een steeds terugkerend probleem. Onderhoud van apparatuur en gebouwen worden vanwege gebrek aan financiële middelen uitgesteld, met alle gevolgen van dien‘’, luidt de verklaring. Ofschoon de tarieven deels aangepast zijn, zijn de inkomsten volgens de NZR nog onvoldoende om de stijgende uitgaven te dekken. De NZR zegt dat het regelmatig in gesprek is met de regering en in onderhandeling treedt met de verzekeraars om tot kostendekkende tarieven te komen.

-door Orsilia Dinge-