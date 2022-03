ONWAAR EN MISLEIDEND

Suriname heeft gisteren in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij de stemming van een resolutie, inhoudende veroordeling van Rusland voor zijn invasie van Oekraïne, voor gestemd. Dat wil zeggen dat Suriname zich heeft gevoegd bij de 141 landen, die met klem de militaire invasie van Oekraïne door Moskou veroordelen. Noord-Korea, Eritrea, Syrië, Belarus en natuurlijk Rusland, stemden tegen. 35 andere landen kozen ervoor zich van stemming te onthouden. Wie wenst te zien welke landen voor of tegen hebben gestemd, kan op het internet op https://www.youtube.com/watch?v=THDHTaSb50 de weergave van de stemmingsronde zien. Op die lijst valt overduidelijk waar te nemen, wie voor en of tegen hebben gestemd en wie zich van stemming hebben onthouden. Suriname heeft samen met ons buurland Guyana voor de resolutie gestemd en dat wil zeggen, dat we de invasie totaal afwijzen en wensen dat de Russische troepen stoppen met hun agressie tegen Oekraïne en het land verlaten. Het moet duidelijk zijn, dat er hier bij de media lieden zijn, die doelbewust en op kwaadaardige wijze, bezig zijn ons land en zijn regering in een kwaad daglicht te plaatsen. Het moet voor velen glashelder zijn, dat deze valse berichtgevers hun eigen politieke agenda hebben en dat die zeker niet overeenstemt met die van de regering en het huidige buitenlandse beleid. Ook dient men zich bij deze samenleving te gaan realiseren, dat deze regering op het gebied van de buitenlandse politiek, een andere weg is ingeslagen als onder de vorige regering.

Wij moeten ervoor waken, dat wij geen hechte en worgende relaties aangaan met schurkstaten als de Russische Federatie, met aan het hoofd een oorlogsmisdadiger als Putin, die nu clusterbommen laat regenen op de Oekraïense hoofdstad Kiev, en dat daarbij vele burgerdoden vallen. Hier is sprake van Russisch barbarisme, waar in de vorige eeuw al meer dan genoeg kennis mee is gemaakt. We kennen de handelingen maar al te goed en weten ook dat de despoot Stalin, miljoenen Russen over de kling heeft gejaagd bij de zogeheten zuiveringen. Het is ook van belang aan te tonen, dat Putin de Stalin-periode thans tracht te idealiseren, en daarom tracht Oekraïne wederom tot vazal van de Russische Federatie te maken. Suriname als land met grote natuurlijke hulpbronnen, moet daarom zeer behoedzaam tewerk gaan bij het kiezen van zijn vrienden in het kader van de geopolitieke verhoudingen en zeker niet de weg opgaan waar de despoten in Cuba, Nicaragua en Venezuela voor gekozen hebben. Zijn de Russen eenmaal binnen, krijg je ze met geen mogelijkheid meer weg. Laat dat gezegd zijn en laten we daarom er niet voor kiezen, mensen uit schurkstaten die als paria’s in de wereld bekend staan, binnen te halen.