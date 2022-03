Maf Suriname krijgt nieuw gebouw

De afgelopen maanden heeft de Surinaamse Zendings Vliegdienst (MAF Suriname), voorbereidingen getroffen om zijn huidige kantoor/ hangaar op het vliegveld Zorg en Hoop, te vernieuwen. De huidige ruimte wordt vervangen door een nieuw en meer functioneel gebouw, dat voldoet aan de moderne vereisten en ontwikkelingen in de luchtvaart.

In deze periode zal het personeel zijn intrek nemen op een tijdelijke locatie, dicht bij de hangaar van Zorg en Hoop. MAF Suriname is zeer verheugd om de komst van dit nieuwe gebouw met trots aan te kondigen. “Wij kijken hier al heel lang naar uit en kunnen met dit nieuwe gebouw onze samenleving beter en sneller van dienst zijn onder de huidige omstandigheden”, zegt Sjaak Breen, operationeel manager MAF.

MAF Suriname is een zelfstandige Surinaamse stichting, voortgekomen uit MAF USA. MAF Suriname richt zich op de volgende drie doelgroepen: kerken en zending, medische hulp en gemeenschapsontwikkeling (Mission, Medical Care en Community Development). Ruim 80 procent van alle vluchten wordt uitgevoerd voor deze doelen. Mission Aviation Fellowship (MAF), vliegt al meer dan 57 jaar in Suriname. Als AOC-houder voert MAF Suriname voor een redelijk tarief ook charters uit voor diverse klanten met een commercieel karakter. Door de vliegdiensten van MAF Suriname worden de mensen in de verre dorpen bereikt met hulp en het evangelie. Daarnaast wordt MAF ingezet voor noodhulp bij rampen. In de afgelopen jaren heeft MAF in verschillende districten bijgedragen aan de ontwikkeling van de Marron en inheemse gemeenschappen.

MAF zet zich bijzonder in voor de Medische Zending, om zo medische hulp in het binnenland te brengen. MAF Suriname ondersteunt ook projecten die investeren in de ontwikkeling van mensen of middelen ten bate van hen die in moeilijk bereikbare gebieden leven. Dit doet zij door vluchten uit te voeren voor onderzoeksteams, verschillende ministeries, het transporteren van bouwmaterialen, schoolboeken en leerkrachten. Vooral in de voortgaande pandemie, is de noemenswaardige bijdrage en inzet van MAF Suriname, onmisbaar. Het nieuwe gebouw biedt meer mogelijkheden om als organisatie het werk doelmatig uit te voeren, uit te breiden en te groeien naar een optimale bijdrage in de prioriteitsgebieden van de organisatie. Het nieuwe gebouw zal in 2023 een feit zijn.