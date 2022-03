China gaat verder met ontwikkelen eigen mRNA-vaccin

China heeft meer dan een jaar besteed aan het ontwikkelen van Pfizer-type Covid-19-vaccins, maar een veranderde markt en de Omicron-variant hebben de vooruitzichten vertroebeld voordat de werkzaamheidsgegevens zelfs maar zijn gepubliceerd.

Toch is het onwaarschijnlijk dat China zich bij de meerderheid van de landen zal voegen bij het goedkeuren van in het buitenland gemaakte vaccins op basis van messenger RNA (mRNA)-technologie voordat het zijn eigen vaccins maakt, zeiden experts, hoewel een langzamere vaccinatiecampagne in eigen land en in sommige andere landen en een verbeterde levering van goedgekeurde vaccins, vragen hebben doen rijzen over de levensvatbaarheid.

“Als ze (China) mRNA-vaccins gebruiken, zullen ze die zelf produceren in plaats van ze van buitenaf te nemen.

Het is een kwestie van nationale trots en ook van vaccindiplomatie”, zegt Jaya Dantas, hoogleraar internationale gezondheid aan de Curtin School of Population Health in Australië. Ongeveer 87 procent van de 1,4 miljard mensen in China is volledig gevaccineerd en bijna 40 procent heeft boosters gekregen – allemaal niet-mRNA-injecties. Naast een beleid om elke lokale uitbraak strikt in te dammen, heeft China elke grote opflakkering van het virus voorkomen. De werkzaamheid van het vaccinatieregime tegen Omicron is echter onduidelijk.

Pre-Omicron proeven bij mensen toonden aan, dat mRNA-injecties van het Amerikaans-Duitse duo Pfizer Inc (PFE.N) en BioNTech SE, evenals de Amerikaanse biotech Moderna Inc (MRNA.O) symptomatische gevallen beter voorkwamen dan de meest gebruikte Chinese niet-mRNA-injecties, hoewel studies aangeven, dat het paar boosters nodig heeft om de Omicron-afweer te versterken. China heeft het gebruik van dit of enig ander buitenlands vaccin niet goedgekeurd, maar vertrouwt in plaats daarvan op zelfgekweekte vaccins.

“Om politieke redenen hebben de Chinese autoriteiten er tot nu toe op aangedrongen om in eigen land ontwikkelde alternatieven te gebruiken, en dat heeft hen ertoe gebracht zoveel verder te leunen op deze lockdown en quarantaine-zware benadering van nul-covid”, zei senior China-analist Michael Hirson bij Eurasia Group. “Ik denk dat een meer open benadering van vaccins hen meer flexibiliteit zou bieden en in termen van hoe ze de inperking aanpakken met een minder ontwrichtende impact op de economie.” De National Health Commission heeft niet gereageerd op vragen van Reuters over de goedkeuring van buitenlandse mRNA-vaccins.

RAKETWETENSCHAP

Experts zeiden dat succes in zijn eigen mRNA-technologie niet alleen zijn binnenlandse Covid-19-vaccinportfolio zal verbreden, maar ook de ontwikkeling zal openen voor meer innovatieve vaccins. China heeft in juni 2020 menselijke tests voor zijn mRNA-kandidaten goedgekeurd en er zijn er verschillende in verschillende stadia van ontwikkeling. Alleen ARCoV – mede ontwikkeld door de Academie voor Militaire Medische Wetenschappen, Suzhou Abogen Biosciences Co Ltd en Walvax Biotechnology Co Ltd (300142.SZ) – is begonnen met klinische fase III-onderzoeken, of grootschalige tests waarbij wetenschappers bestuderen hoe goed het vaccin het risico op ziekte en overlijden door covid vermindert.

Een laboratoriumonderzoek wees uit dat Omicron de neutraliserende activiteit van de ARCoV met twee doses aanzienlijk zou kunnen verzwakken, hoewel dierproeven aantoonden dat een booster de productie van antilichamen zou kunnen induceren.

Omdat Omicron de ontwikkeling dreigt te bemoeilijken, zorgen een hoge vaccinatiegraad en een groeiende boostercampagne voor een intensivering van de Chinese markt voor covid-vaccins. Bovendien is het onduidelijk of de autoriteiten verdere doses zullen toestaan ​​voor mensen die al één booster-injectie hebben gekregen. “Omdat de binnenlandse markt kleiner wordt, moeten alle Chinese makers van COVID-shots hun activiteiten uitbreiden via export”, zegt Zhao Bing, analist van China Renaissance Securities.

‘’Sommige Chinese mRNA-kandidaten vereisen minder strenge opslagtemperaturen dan vaccins van buitenlandse rivalen, maar ze moeten nog aanzienlijke voordelen laten zien in productiekosten of opslagomstandigheden ten opzichte van concurrerende niet-mRNA-vaccins’’, zei Zhao. Toch is het doorlopen van het proces van het ontwikkelen van mRNA Ccovid-19-vaccins cruciaal voor de Chinese farmaceutische industrie, ongeacht of een vaccin wordt goedgekeurd, aangezien op mRNA gebaseerde technologie de ontwikkeling van nieuwe medische producten zou kunnen versnellen om verschillende infectieziekten en kankers te voorkomen of te behandelen, aldus deskundigen. “Het op mRNA gebaseerde technologieplatform zelf is als een proces van het lanceren van een raket”, zegt Nomura-analist Zhang Jialin. “Het covid-vaccin is eigenlijk een satelliet die door de raket wordt gedragen, en als het technische systeem van de raket wordt opgebouwd, kunnen in de toekomst andere soorten satellieten worden gedragen.”

Bron: Reuters