President start besprekingen in Belize

President Chandrikapersad Santokhi is op maandag 28 februari aangekomen in Belize, waar het staatshoofd deelneemt aan de besprekingen in het kader van de 33ste Tussentijdse Caricom Staatshoofdenvergadering, op 1 en 2 maart in San Pedro. Deze meeting staat onder het voorzitterschap van de premier van Belize, John Antonio Briceño. Tijdens de openingssessie op dinsdag 1 maart, komen de secretaris-generaal van de Caricom, dr. Carla Barnett, aftredend Caricom-voorzitter Gaston Browne (premier van Antigua and Barbuda) en Caricom-voorzitter John Antonio Briceño, aan het woord.

De regeringsleiders zullen zich buigen over een aantal zaken die van groot belang zijn voor de Caribische gemeenschap. Het gaat om de impact van de huidige covid-pandemie op de regio en aanbevelingen om het herstel van regionale economieën te bespoedigen; het bevorderen van de interne markt en economie van Caricom om te helpen bouwen aan een veerkrachtigere gemeenschap en het bevorderen van de Caricom Agri-Food Systems Agency, met de nadruk op regionale voedsel- en voedingszekerheid. Van de regeringsleiders wordt ook verwacht dat ze de regionale particuliere sector, de arbeidsmarkt en het maatschappelijk middenveld erbij betrekken. Verder staan ook het bespreken van maatregelen tegen klimaatverandering na de recente COP26 Klimaattop in Glasgow, de veiligheidssituatie in de regio en de situatie in Haïti op de agenda. Op woensdag 2 maart vindt er een afsluitende persconferentie plaats.

Op donderdag 3 maart neemt president Santokhi deel aan de eendaagse top met de leiders van het Central American Integration System (SICA). Premier Jоhn Вrісеñо zal ook tijdens deze bijeenkomst als voorzitter fungeren. Tijdens deze bijeenkomst zullen de verschillende regeringsleiders onder andere praten over het economisch herstel na de covid-pandemie, de situatie in Наïtі en de regionale veiligheid, voedselzekerheid voor de regio, klimaatverandering en de uitkomst van COP26 in Glasglow en voorbereidingen naar СОР27.