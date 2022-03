‘6.000 Russische soldaten in zes dagen gedood bij conflict’

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft verklaard, dat er sinds de eerste dag van de invasie, in zes dagen tijd 6.000 vijandelijke soldaten zijn omgekomen. Volgens Igor Konashenkov, een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie, zijn in diezelfde periode 498 Russische slachtoffers gevallen. Konashenkov vertelde dat er 498 Russische soldaten gestorven zijn in de oorlog. Echter wordt er volgens Konashenkov, wel mogelijke hulp geboden aan de families van de slachtoffers. Volgens gegevens van drie Amerikaanse en Europese regeringsfunctionarissen, zijn er tot dusver 2000 Russen omgekomen in het gevecht. “Ouders verliezen hun kinderen aan een invasie. 6.000 Russen zijn in zes dagen door de oorlog gedood, alleen omdat de Russische presidente Oekraïne wil bezetten”, aldus Zelensky.