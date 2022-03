Salaris werknemers Grassalco nog niet uitbetaald

De arbeiders van Grassalco zijn gisteren tot actie overgegaan, nadat ze voor de zoveelste keer de lonen niet op tijd waren uitbetaald. De boze werknemers barricadeerden de weg in de hoop de regering op de ernst van hun toestand te wijzen en wel met betrekking tot de problemen binnen het bedrijf. Dit liep echter niet zoals verwacht werd, gezien de file die ontstond voor veel frustraties zorgde bij andere weggebruikers. De actie werd ondersteund door C-47 voorzitter, Robby Berenstein, die de verhitte medewerkers toesprak en ze vooral erop attendeerde, de rust te bewaren.

Volgens de werknemers is de late uitbetaling van de lonen een structureel probleem aan het worden. Ook de overige zaken zoals het voortbestaan van het bedrijf, zorgt voor frustraties bij de arbeiders. Volgens hen hebben de meeste mensen schulden bij de bank, maar moeten zij maandelijks boeterente betalen vanwege de late betaling. Volgens Berenstein is de vakbond al enige tijd in rust, maar zal hij de actie ondersteunen. Berenstein toonde begrip voor de werknemers en stelde, dat de vakbond die in winterslaap was, geheractiveerd wordt. De vakbondsman verklaarde, dat de problemen, zoals het niet uitbetalen van de werknemers, meteen opgelost moeten worden. Ook de structurele problemen moeten aangepakt worden. De werknemers dienden eerder een petitie aan bij De Nationale Assemblee en de regering, echter is er nog niets bereikt. Met de steun die C-47 biedt, zullen stappen ondernomen worden om met de directie en de regering om de tafel te gaan en te werken aan een structurele oplossing.

In het parlement stelde vicepresident, Brunswijk, dat het bedrijf op de operatietafel ligt en dat alles wordt gedaan, het te redden. Met een vertegenwoordiger van het bedrijf, de werknemers en de bond zal men trachten te komen tot een structurele oplossing voor de problemen. Verschillende parlementariërs vroegen ook de aandacht van de regering over de nijpende situatie van de werknemers.