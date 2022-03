Zelensky dringt er bij Biden op aan:

‘Anti-Russische sancties en defensiehulp’

Volodymyr Zelensky, de Oekraïense president verduidelijkte gisteren in een toespraak, dat zijn volk ‘leven, democratie en vrijheid’ verdedigt. Zelensky benadrukte de noodzaak internationale steun te krijgen en behouden voor de voortzetting van de oorlogsinspanning in Oekraïne. Zelensky benadrukte de moed van de Oekraïense militaire en burgerbevolking, die zich blijven verzetten tegen de Russische troepen. “We hebben geld nodig voor de aanschaf van wapens, voor alles. Mensen en diplomaten zijn aan het werk om dit te bewerkstelligen”, aldus Zelensky.

Hij vertelde dat er getracht wordt een dialoog te onderhouden met Rusland. “Rusland moet stoppen met het bombarderen van Oekraïense steden om daarna de onderhandelingen over een staakt-het-vuren serieus te kunnen beginnen”, aldus Zelensky. In een tweet zei Zelensky dat hij en Biden een gesprek hebben gevoerd waarin ze anti-Russische sancties en defensiehulp bespraken en er gevraagd is naar Amerikaanse hulp. Van Biden en zijn regering wordt verwacht, dat ze Oekraïne steunen, zonder rechtstreeks in conflict te raken met Rusland, en duidelijkheid te geven over het officiële Amerikaanse standpunt in het groeiende conflict. Biden stelde Rusland verantwoordelijk te houden voor de agressie. “Onze sancties hebben al een verwoestende impact op Rusland. Het is belangrijk voor de VS om te begrijpen, dat alhoewel de oorlog in Oekraïne aan de gang is, het in wezen gaat om democratische waarden van vrijheid, die voor iedereen gelden”, aldus Biden.