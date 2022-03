WHO waarschuwt voor tekort aan medisch zuurstof in Oekraïne

De voorraad medisch zuurstof in Oekraïense ziekenhuizen raakt snel op, zo waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit brengt mogelijk duizenden levens in gevaar. Ziekenhuizen door het hele land kampen met tekorten aan medisch zuurstof, doordat leveringen uitblijven of niet op tijd arriveren. Vrachtwagens die de ziekenhuizen bevoorraden, kunnen door de gevechten de ziekenhuizen niet bereiken. Ook hebben fabrikanten van medische zuurstofgeneratoren te maken met tekorten aan cruciale chemische grondstoffen die nodig zijn voor de productie van zuurstof. De meeste ziekenhuizen kunnen al vandaag door hun zuurstofreserves heen raken; op sommige plekken zou dat nu al het geval zijn. Ook de hoofdstad Kiev kampt met tekorten. Duizenden mensen in ziekenhuizen zijn afhankelijk van voldoende zuurstof. ‘’Hun levens lopen nu gevaar’’, waarschuwen Tedros Adhanom Ghebreye-sus, directeur-generaal van de WHO, en Hans Kluge, regionaal directeur voor Europa, in een verklaring.

Veilige doorvoerroute via Polen

“Het is absoluut noodzakelijk dat levensreddende medische benodigdheden – inclusief zuurstof – de mensen bereiken die ze nodig hebben”, stellen beiden.

De WHO wil daarom gaan helpen de voorraden aan te vullen met reserves uit regionale netwerken. Dat moet via een veilige doorvoerroute door Polen gebeuren. Ook wil de WHO de gezondheidsautoriteiten helpen bij het identificeren van de onmiddellijke behoefte aan zuurstoftoevoer in het land.

Medisch zuurstof is bijvoorbeeld essentieel voor patiënten met ernstige Covid-19. Daarvan liggen er ongeveer 1700 in Oekraïense ziekenhuizen. Ook patiënten met andere kritieke ziekten, bijvoorbeeld als gevolg van complicaties bij zwangerschap of bevalling, chronische aandoeningen, sepsis of verwondingen en trauma, zijn afhankelijk van medisch zuurstof. Behalve het tekort aan zuurstof, is er het gevaar voor stroomtekorten en lopen ambulances het risico in vuurgevechten terecht te komen, stelt de WHO.

Bron: IPS, WHO