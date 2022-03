China wenst conflict Rusland en Oekraïne via diplomatieke weg te beëindigen

China heeft aangegeven, bereid te zijn een bemiddelende rol te spelen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Alhoewel China gewaarschuwd heeft voor een niet vreedzame oplossing, blijft de Chinese overheid volharden in zijn kritiek op de NAVO. “Regionale veiligheid kan niet worden bereikt, door het uitbreiden van militaire blokken”, aldus de Chinese regering.

Wang Yi, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, zei tijdens een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Dmytro Kuleba, dat China het uitbreken van het conflict betreurt en zich zorgen maakt over de burgerslachtoffers. Dit was de eerste dialoog tussen de beide landen sinds het begin van de Russische aanvallen voor de overname van Kiev. “China kijkt uit naar een bemiddelende rol voor het bereiken van een staakt-het-vuren en om de communicatie met Oekraïne te versterken”, aldus de Chi-nese regering. De verklaring van de Chinese regering, onderstreept ook de focus op het waarborgen van de veiligheid van Chinese burgers in Oekraïne. De belangrijkste Russische reden voor het begin van de aanvallen heeft te maken met de uitbreiding van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), de westerse militaire alliantie in Oost-Europa, aangezien ook Oekraïne interesse heeft getoond deel te worden van de groep lidstaten van het Noord-Atlantisch Verdrag. Het Kremlin is van mening dat een dergelijke toetreding, Moskou in gevaar zal brengen door aanwezigheid van Amerikaanse troepen.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken zei dat China alles in het werk zal stellen om het conflict via diplomatie op te lossen.

Wang Yi benadrukte ook het standpunt van China, dat wordt gezien als bondgenoot van Rusland, dat de veiligheid van een land, niet ten koste mag gaan van de veiligheid van andere landen. “Het is duidelijk, dat het conflict niet in Chinees belang is. China is als gevolg van dit conflict ook kwetsbaar voor prijsstijgingen van graan en olie. Daarnaast krijgt het internationaal kritiek, omdat de Russische acties niet openlijk bekritiseert en het niet meedoet aan sancties. Dit zijn aanzienlijke opofferingen voor China”, aldus Josef Gregory Mahoney, hoogleraar politiek en internationale betrekkingen aan de ECNU-universiteit in Shanghai.