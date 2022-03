Olieprijs stijgt terwijl sancties tegen Rusland zich opstapelen

De olieprijzen schoten maandag omhoog, toen westerse bondgenoten Rusland meer sancties oplegden en enkele Russische banken blokkeerden van een wereldwijd betalingssysteem, wat een ernstige verstoring van de olie-export zou kunnen veroorzaken. Brentolie steeg USD 4,16, of 4,3%, tot USD 102,09, om 0915, nadat hij in het begin van de handel een hoogtepunt van USD 105,07 per vat had bereikt. Het Brent-contract, voor levering in april, loopt maandag af. Het meest actieve contract, voor levering in mei, steeg met USD 4,16 naar USD 98,28. U.S. West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie steeg met USD 4,19, of 4,6%, tot USD 95,78 per vat, nadat hij in de vroege handel USD 99,10 had bereikt. “De maatregelen van de VS en Europa om bepaalde Russische banken uit het SWIFT-systeem te verwijderen, hebben de vrees doen rijzen dat de bevoorrading op korte termijn op een of andere manier zal worden verstoord”, aldus ANZ-grondstoffenstrateeg Daniel Hynes. “Het risico om te leveren is het grootste dat we in tijden hebben gezien, en het komt op een krappe markt”, zei Hynes. Rusland wordt geconfronteerd met ernstige verstoringen van zijn export van alle grondstoffen, van olie tot granen, nadat westerse landen Moskou strenge sancties hebben opgelegd en enkele Russische banken hebben afgesloten van het internationale SWIFT-be-talingssysteem. Russische ruwe oliekwaliteiten werden al gehamerd op fysieke markten. Rusland is goed voor ongeveer 10% van de wereldwijde olievoorziening. De bank van Goldman Sachs, verhoogde de voorspelling van de Brent-prijs voor één maand van USD 95 per vat eerder naar USD 115 per vat.

“We verwachten dat de prijs van geconsumeerde grondstoffen waarvan Rusland een belangrijke producent is, van hier zal stijgen – inclusief olie”, zei de bank.

Russische invasietroepen veroverden twee kleine steden in het zuidoosten van Oekraïne, maar stuitten elders op hevig verzet. Een Oekraïense delegatie is maandag aangekomen bij de grens met Wit-Rusland voor besprekingen met Russische vertegenwoordigers die zich zullen concentreren op het bereiken van een onmiddellijk staakt-het-vuren en de terugtrekking van de Russische troepen, aldus het Oekraïense voorzitterschap. “Als er tijdens deze vergadering enige vooruitgang wordt geboekt, zullen we een scherpe ommekeer in de markten zien – we zullen de aandelen zien stijgen, de dollar zien stijgen en de olieprijs zien dalen”, zei OANDA-analist Jeffrey Halley.

Te midden van de oorlog in Oekraïne, zullen de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC), Rusland en bondgenoten – samen OPEC+ genaamd – op 2 maart bijeenkomen. De groep zal naar verwachting vasthouden aan plannen om 400.000 vaten per dag toe te voegen (bpd) aanbod in april. Voorafgaand aan de vergadering heeft OPEC+ haar prognose voor het overschot op de oliemarkt voor 2022 met ongeveer 200.000 bpd naar beneden bijgesteld tot 1,1 miljoen bpd, wat de krapte op de markt onderstreept. Tegelijkertijd toonde een afzonderlijk rapport aan dat de OPEC+ in januari 972.000 bpd minder produceerde dan de overeengekomen doelstellingen.

“De markt die zo krap is met OPEC-producenten die echt moeite hebben om ook de productie te verhogen, betekent dat elk probleem met de Russische bevoorrading behoorlijk merkbaar zal zijn op de markt”, zei ANZ’s Hynes.

Bron: Reuters