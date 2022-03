Diakonessenhuis niet meer in staat adequate chirurgische zorg te leveren

Het Diakonessenhuis zal binnenkort volgens de geldende standaarden, niet meer in staat zijn chirurgische zorg te leveren. Het wegvallen van deze zorg, heeft voor patiënten ernstige gevolgen. De leiding van het ziekenhuis deelt mee, dat door een opeenstapeling van structurele problemen, het ziekenhuis genoodzaakt is de chirurgische zorg te staken. Het Diakonessenhuis staat vooral bekend om zijn oncologische zorg, kinderchirurgie en zorg voor patiënten met onder andere galstenen, liesbreuken en diabetische voetcomplicaties. De directie stelt in een bericht, dat de zorg door de covid-pandemie op instorten staat. ‘’De basis voor de huidige financiële problematiek in de gezondheidszorg is op een veel eerder tijdstip gelegd. Vanwege de pandemie heeft de gezondheidszorg nog meer tekorten moeten ervaren. Gezondheidszorg, veiligheid en rechtszekerheid behoren tot de kernwaarden van ieder land, waar elke patiënt recht op heeft‘’, aldus het bericht. Het Diakonessenhuis heeft maandenlang geïmproviseerd om veilige en verantwoorde ziekenhuiszorg te blijven leveren. Het ontbreken van financiële middelen heeft zijn oorzaken in het niet kostendekkend zijn van de ligdagtarieven, het uitblijven van volledige betalingen aan het ziekenhuis door het Staatsziekenfonds en de overheid voor geleverde ziekenhuiszorg en het uitblijven van volledige betalingen door de overheid voor geleverde covid-zorg. Het Diakonessenhuis is op het punt gekomen dat niet alle essentiële medische verbruiksartikelen gekocht kunnen worden en medische apparatuur niet meer onderhouden kan worden, waardoor ze uiteindelijk defect geraken.

‘’Het zorgpersoneel trekt ook naar elders.‘’ Hoewel de directie in gesprek is met de overheid, heeft ze de verantwoordelijkheid genomen om de samenleving op de hoogte te brengen van de financiële situatie. De directie hoopt, dat de regering de informatie meeneemt en ervoor zorgt dat het Diakonessenhuis adequate ziekenhuiszorg kan blijven garanderen.

‘’De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg ligt bij de overheid‘’, aldus de directie.