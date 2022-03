Misiekaba keert niet terug naar de NDP

“Ik ben er van overtuigd dat hoe dan ook de NDP haar weg zal vinden. De partij heeft veel mensen van goede wil. Helaas zal André Theodorus Misiekaba niet terug keren”, dit liet de ex-NDP’er, Andre Misiekaba, gisteren weten op zijn Facebook pagina. Dit naar aanleiding van de oproep welke Silvana Afonsoewa afgelopen zaterdag tijdens een NDP massameeting had gehad. Volgens haar mist ze Misiekaba heel erg en is het tijd dat hij ondanks alles vergeeft, loslaat en terug naar huis komt. Afonsoewa deed ook een beroep op de overige leden die de NDP de rug zouden hebben toegekeerd terug te komen. Zij gaf aan dat de partij hen nu meer dan ooit nodig had.

Volgens Misiekaba heeft hij de partij en alle anderen die denken dat hij ze op het hart heeft sedert zijn vertrek vergeven. “Mensen die mij kennen, weten dat ik zeer vredelievend en vergevingsgezind ben. Immers, vredelievendheid en vergevingsgezindheid zijn belangrijke waarden in het Christendom welke ik in mijn handel en wandel wil huldigen”, liet de ex-NDP’er weten.

Hij geeft aan zijn leven anders ingericht te hebben en ook aan de partij kenbaar te hebben gemaakt wat de reden rondom zijn vertrek is. “Ik heb op 28 juli 2020 na ampele overweging en toch met diepe smart in mijn hart, besloten om de politieke relatie van zestien jaren met de NDP te beëindigen. In de verklaring die ik via Starnieuws wereldkundig maakte, somde ik drie redenen op”, aldus Misiekaba.

Hoewel hij niet terug zal keren verklaarde de ex-NDP’er te gieten van de liefde die hij heeft gekregen en nog altijd krijgt vanuit de achterban. Volgens hem heeft hij genoeg telefoontjes en berichten gekregen die hem moet in spraken terug te gaan naar huis. Echter is zijn besluit vast.