Advocaat in Bigi Pan-kwestie had geen vuurwapenvergunning vanwege eerder incident

Een jachtopziener van ‘s Lands Bosbeheer, heeft afgelopen weekend een viertal mannen aangehouden te Bigi Pan en overgedragen aan de politie voor overtreding van de Jachtwet. Het viertal, waaronder de advocaten John M. en Soerish B., werd betrapt met dode flamingo’s in hun bezit en twee jachtgeweren. Geen van de mannen beschikte over een vuurwapenvergunning. Flamingo’s zijn beschermde dieren.

De vier mannen die werden aangehouden in een boot, werden vervolgens overgebracht naar het bureau voor verhoor. Na de aanhouding verklaarde een van hen dat niet de advocaten, maar hij had geschoten op de vogels. De advocaten ontkende hun betrokkenheid voor het jagen op beschermde vogels. Door middel van het betalen van een boete, is de zaak buiten proces afgewikkeld en werden de heren vervolgens in vrijheid gesteld.

Naar verluidt staat een van de advocaten in kwestie als hoogst controversieel bekend onder collega’s. Zo heeft hij geen vuurwapenvergunning kunnen verkrijgen, omdat naar verluidt, een incident met een vuurwapen tijdens een familieaangelegenheid zodanig ruchtbaarheid kreeg, dat het parket van het Openbaar Ministerie, terughoudend was over toekenning.

Voorts vernemen wij, dat collegiaal niemand in de wandelgangen opkijkt van de perikelen van deze advocaat. Als voorzitter van de verkiezingscommissie van de Surinaamse Orde van Advocaten tijdens de laatste verkiezingen, liet de advocaat in kwestie alle ruimte voor een kandidaat die zijn verkiesbaarheid als kandidaat niet kon aantonen, tot deelname.