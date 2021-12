VS: Vluchten voor kerstavond geannuleerd vanwege Omicron

Vanmorgen werd gemeld, dat drie luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten (VS) hun vluchten vlak voor de kerstavond hebben geannuleerd. United Airlines verklaarde afgelopen donderdag, dat door de verspreiding van de Omicron-variant van het coronavirus, ze genoodzaakt is meer dan 150 vluchten te annuleren. “De landelijke piek van Omicron-besmettingen deze week, heeft een directe impact gehad op onze cockpitbemanningen en de mensen die onze operaties leiden”, aldus United Airlines. Vervolgens haalde de maatschappij aan, dat de passagiers op de hoogte gesteld worden inzake het ongerief. Echter wordt er volgens United Airlines hard eraan gewerkt om zoveel mogelijk mensen om te boeken en ze te transporteren nog voor de feestdagen.

Later op de dag, werd gemeld, dat ook Delta Air Lines 100 vluchten heeft geannuleerd. Delta zei dat de annuleringen te wijten zijn aan meerdere problemen, waaronder ook de Omicron-variant. “Onze excuses aan onze klanten voor de vertraging in hun vakantiereisplannen. Personeelsleden werken er hard aan reizigers zo snel en veilig mogelijk op de volgende beschikbare vlucht te plaatsen, waar ze moeten zijn”, aldus Delta Air Lines.

Alaska Airlines heeft na United- en Delta Air Lines ook bekendgemaakt, 17 vluchten te annuleren, als gevolg de Omicron-variant dreiging.