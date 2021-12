‘Rijst niet langer betaalbaar, padieboeren komen niet uit’

Consumptierijst met bijkans 300% gestegen

Veel sectoren hebben momenteel als gevolg van de recent verhoogde brandstofprijzen, te kampen met financiële problemen. Ook de rijstsector gaat gebukt onder de verhoogde brandstofprijzen. De voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten, Radjoe Bhikharie, zegt tegenover de krant, dat velen uit de sector momenteel met de handen in het haar zitten. Volgens Bhikharie spelen er heel wat zaken in de sector, waar de gewone burger geen weet van heeft. ‘’Het gevolg is dat de rijstboer de schuld krijgt als de prijs van rijst verhoogd wordt. Ze wijzen de rijstboer aan als er een prijsaanpassing wordt gebracht‘’, zegt Bhikharie.

De prijs van consumptierijst is volgens hem in de afgelopen tien jaar met bijkans 300 procent gestegen, terwijl de prijs voor natte padie nog vrij laag ligt. ‘’Indien er geen hulp wordt geboden aan de rijstsector, zullen rijstproducten niet langer betaalbaar kunnen zijn’’, zegt Bhikharie. Hij verduidelijkt dat padieboeren die hoge brandstofkosten hebben, niet meer uitkomen. ‘’Er blijft niets over als je alle kosten hebt afgetrokken.”

Bhikharie: ‘’Iedereen berekent zijn kosten door, uiteraard is het de consument die het gelag betaalt. Maar er schijnt nu geen keus te zijn. Alles is vreselijk omhoog gegaan, denk maar aan brandstof en kunstmest (ureum), en niemand die ingrijpt. Er is van overheidswege haast geen ondersteuning, maar men wil wel dat de prijzen laag gehouden moeten worden. Dit kan niet, want ook de padieboeren zijn mensen die proberen te overleven.” Voor een kilo rijst wordt momenteel tussen de SRD 20 en 25 neergeteld. ‘’Een paar jaar geleden betaalde men tussen de SRD 2 en SRD 4 daarvoor. Dus zo zien we dat los van het beleid van regering, er tal van zaken zijn die maken dat de prijs voor consumptierijst steeds aangepast wordt. En als dit zo doorgaat, zullen rijstproducten onbetaalbaar worden”, aldus Bhikharie.

Het zal volgens Bhikharie niet lang meer duren alvorens de sector kapotgaat. ‘’Zolang er geen duurzame oplossing vanuit de regering komt, zal dit steeds gebeuren. Het is niet de schuld van de padieboer dat de prijzen steeds verhoogd worden. Maar ook zij moeten overleven met verhoogde kosten.‘’ Bhikharie roept zowel de regering als de padieboeren op een oplossing te bedenken voor het probleem. ‘’Alles is nu duurder geworden, maar misschien zouden zaken beter gaan als alle boeren niet verdeeld waren. Sommigen doen alsof er niets gebeurd in de sector. Ook de minister van LVV schijnt geen interesse te hebben in de sector, want hij komt maar niet met een oplossing.”

door Orsilia Dinge