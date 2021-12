FDA: ‘Goedkeuring Pfizer-pil voor behandeling COVID-19’

Het farmaceutisch bedrijf Pfizer heeft een maand geleden toestemming aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) gevraagd om goedkeuring voor zijn pil tegen COVID-19 te verlenen. Het risico op een ziekenhuisopname of overlijden zal volgens Pfizer met 89% verminderd worden, als de pil binnen drie dagen na het verschijnen van de symptomen aan COVID-19 merkbaar zijn.

De FDA heeft onlangs bekendgemaakt Pfizer-pillen (Paxlovid) voor de behandeling van COVID-19- patiënten goed te keuren. Zo werd afgelopen woensdag besloten de toediening van Paxlovid pillen toe te staan in noodgevallen . “De goedkeuring introduceert de eerste behandeling tegen COVID-19 in de vorm van een pil. Dit zal een grote stap voorwaarts zijn in de strijd tegen deze wereldwijde pandemie”, aldus Patrizia Cavazzoni, directeur van het Center for Drug Evaluation van de FDA. De Pfizer-pil is eigenlijk een samenstelling van twee medicijnen: het bestaande antivirale ritonavir met de nieuw ontwikkelde medicijn nirmatrelvir (of PF-07321332). De twee antivirale middelen werken samen als proteaseremmer om de replicatie van COVID-19 bij geïnfecteerde patiënten, te verstoren.

De FDA onthulde ook, dat Paxlovid alleen op recept verkrijgbaar zal zijn en geautoriseerd is voor de behandeling van de milde tot matige coronavirusziekte bij volwassenen en pediatrische patiënten van 12 jaar en ouder die positief zijn getest op COVID-19. De Paxlovid tabletten zullen gedurende vijf dagen, tweemaal per dag moeten worden ingenomen, met een totaal van 30 tabletten. Volgens de FDA is de Paxlovid kuur echter geen vervanging voor de vaccinatie tegen COVID-19. Tevens is het ook niet geautoriseerd voor preventie vóór of na blootstelling.

Veel artsen en wetenschappers hopen, dat de Pfizer-pil de loop van de COVID-19-pandemie zal veranderen en een groot aantal levens zal redden. “De pil zal de overdracht van COVID-19 echter niet stoppen, en sommigen zijn bezorgd, dat een nieuwe pil de vaccinatie- en mitigatie-inspanningen tegen COVID-19 daadwerkelijk zou kunnen schaden.”