Wang en Parmessar willen oplossing voor verruwende criminaliteit

Diverse parlementariërs hebben tijdens de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) in het parlement, de aandacht gevraagd voor de verruwing van de criminaliteit in de samenleving. VHP-parlementariër Rui Wang, uitte zijn misnoegen over de verruwing en de gruwelijke beelden van slachtoffers die gedeeld worden. “Dat was het geval van de vrouw die dood is aangetroffen in haar bakkerij, waar er vermoedelijk sprake is van een misdrijf. Het verspreiden van de beelden is niet prettig voor de nabestaanden en men toont ook geen respect voor de familie die een geliefde heeft verloren”, zei Wang. Hij wilde van de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, weten wat er gedaan kan worden tegen het verspreiden van gruwelijke beelden. Ook wilde hij weten of de beelden verspreid zijn door de politie of de pers.

Wang merkte op dat de beelden beschermd zijn en dat alleen de politieambtenaren die daar zijn, de beelden kunnen hebben. Hij vraagt zich dan ook af, wie de beelden verspreid heeft. Over de verruwing zei Wang dat de statistieken uitwijzen, dat tegen het eind van het jaar, de criminaliteit toeneemt. Ook Rabin Parmessar (NDP) haalde aan, dat de verruwing van de criminaliteit enorm is.

Dagelijks staan er volgens hem berichten in de kranten en op sociale media over berovingen en andere vormen van criminaliteit. “De berichtgeving is enorm over ontvoeringen, verkrachtingen, moorden, roofmoorden en mensen die klem gereden worden op straat.” Parmessar vroeg de regering om een krachtiger en zichtbaarder beleid te voeren, zodat het tij gekeerd kan worden.

Hij haalde aan dat hij niet sprak over de aantallen, maar de verruwingen. “Het is hartverscheurend te lezen over een 13-jarig meisje dat verkracht wordt en dat een baby uit het raam van een auto wordt gegooid”, stelde Parmessar. Diverse leden hebben ook gevraagd wat er speelt tussen de regering en de politiebond. Volgens hen is er duidelijk geen goede relatie. Wang zei dat hij nu het gevoel heeft dat de politiebond beleid maakt. ‘’De regering komt met het project Veilig Suriname, maar dan wil de bond niet meewerken.’’ Wang vroeg zich af of er nog meer speelt tussen de partijen dan alleen de toelages. ‘’Dit omdat de agenten beëdigd zijn om het volk te dienen en er gesproken kan worden om problemen op te lossen’’, aldus Wang.

President Chandrikapersad Santokhi deelde mee dat als het gaat om de veiligheid, de regering maatregelen heeft getroffen voor een samenwerking tussen het ministerie van Defensie en Justitie en Politie voor meer zichtbaarheid van de politie en het leger in de samenleving. Samenwer-king is nodig omdat er ernstige delicten plaatsvinden, aldus de president. Hij sprak ook over een reorganisatie van de korpsleiding. Het probleem met de bond zal volgens de president ook opgelost moeten worden, omdat het niet kan dat de regering maatregelen neemt om de veiligheid te garanderen en de bond trekt een deel van de manschappen terug.

-door Priscilla Kia-