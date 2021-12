Santokhi: ‘Zoon niet verbonden aan kabinet president’

Volgens president Chandrikapersad Santokhi, is zijn zoon helemaal niet werkzaam op het zijn kabinet. Hij zegt zich eraan te storen, dat mensen onwaarheden vertellen, terwijl dit na te trekken is. Het staatshoofd zei dit naar aanleiding van een video die de vorige week door zijn zoon zou zijn gemaakt. In deze video vertelde de zoon zelf lid te zijn van het Kabinet van de President. Ook zou hij vol lof hebben gesproken over de vicepresident. Volgens Santokhi berusten deze uitspraken niet op waarheid, en verricht zijn zoon slechts enkele werkzaamheden voor de vicepresident. Ook zijn vrouw zou volgens hem niet in vaste dienst zijn op het Kabinet van de President. Maar is bij resolutie besloten haar in te zetten, gezien enkele vertrouwelijke en deskundige stukken nagekeken moesten worden. Volgens Santokhi was er bij het aantreden van deze regering een tekort aan deskundigen, dus bood de First Lady haar diensten aan. Echter gaat het niet om een vaste dienstbetrekking zoals aanhoudend wordt beweerd. Ook zou er al met de First Lady zijn gesproken over het afbouwen van haar functie.

De president zei alle ‘friends en family’ benoemingen te onderzoeken en indien nodig terug te zullen draaien. Dit omdat dit ook beloofd was tijdens de verkiezingsprogramma. De vicepresident daarentegen gaf eerder aan daar niet aan, mee te zullen werken. In hoeverre er gesprekken daarover zijn geweest binnen de regering is onduidelijk.