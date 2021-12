Verdachten in zaak CBvS mogen bezoek ontvangen in Santo Boma

De ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, en de medeverdachten in de Centrale Bankzaak Ashween Angnoe, Faranaaz Alibaks-Hausil en Ginmardo Kromosoeto, zullen voor het tweede opeenvolgende jaar de kerstdagen en de jaarwisseling in detentie moeten doorbrengen. Het verzoek tot de voorlopige invrijheidstelling van de verdachten dat werd gedaan door de advocaten Raoul Lobo, Irvin Kanhai en John Kraag, is afgewezen.

Rechter Maytrie Kuldipsingh deelde gisteren aan de verdachten mee, dat hun strafzaken tot 31 januari 2022 zijn uitgesteld. Kuldipsingh zei voorts, dat zij toestemming heeft verleend dat Van Trikt, Angnoe en Hausil, bezoek in de gevangenis mogen ontvangen in de Penitentiaire Inrichting (CPI) Santo Boma. Na ruim twee jaar zullen de verdachten hun familie mogen ontmoeten tijdens de bezoektijd in de penitentiaire inrichting.

Fixed fee

De zaken van Van Trikt, Angnoe, Hausil en Kromosoeto zijn uitgesteld tot 31 januari 2022. Rechter Kuldipsingh wil op één dag vonnis wijzen, omdat het gaat om het samen en in vereniging begaan van de strafbare feiten die ten laste zjn gelegd. De raadsman van Van Trikt, Irvin Kanhai, voerde aan dat de contracten tussen de moederbank en het Belgisch bedrijf Clairefield, niet nadelig zijn geweest voor de CBvS. De afgesproken betalingen van de opdrachten waren gebaseerd op een fixed fee contract en volgens het onderzoeksrapport van Kroll, ging het om marktconforme prijzen.

Verklaringen

Kanhai en zijn collega Raoul Lobo waren het erover eens, dat door het ontbreken van een commissie voor de Anti-corruptiewet, deze wet in gebreke is en derhalve niet uitvoerbaar. De advocaten van Hausil, Murvin Dubois en Raoul Lobo, hebben onlangs in juni elk hun pleidooi gehouden en maakten de opmerking, dat er tijdens dit proces meerdere malen is gevraagd, waarom de ex- directeuren van de CBvS, Michael Soeknandan en William Orie, niet net als Hausil waren opgesloten. Deze vraag is na de verschillende belastende verklaringen ook gesteld door de media, maar de reputatie van Hausil was toen al beschadigd. Volgens Lobo, hebben Orie en Soeknandan alles gedaan om niet in het gevang te geraken. “Deze medeverdachten hebben er alle belang bij gehad om vrij als een vogel rond te vliegen”, aldus Lobo. In dezen bedoelde hij in het bijzonder Soeknandan, die allerlei bezwarende verklaringen heeft afgelegd tegen zijn cliënt en die zijn ook in het pleidooi opgesomd. De geloofwaardigheid over deze verklaringen liet toen volgens, te wensen over en nu de twee directeuren buiten functie zijn gesteld, is het plaatje volgens de jurist, ‘’compleet’’. Hij zei verder dat Soeknandan, tot twee keer documenten tekende, maar niet is aangehouden.

Laatste woord

In zijn laatste woord in november, heeft ex-governor Van Trikt tegenover de kantonrechter kenbaar gemaakt, dat hij het erg teleurstellend vindt, dat de bankdirecteuren aangifte contra hem hebben gedaan, terwijl ze overal hebben geparticipeerd. Van Trikt verduidelijkte in zijn laatste woord, dat alle contracten/overeenkomsten altijd eerst werden gescreend door de afdeling Juridische Zaken, waarover Faranaaz Hausil de leiding had. Deze documenten gingen volgens de ex-governor na goedkeuring van de afdeling Legal, naar de bankdirecteuren, waar de Raad van Commissarissen ook op de hoogte was en daarna kwamen de stukken bij het secretariaat van de governor om te tekenen. Volgens Van Trikt, waren de bankdirecteuren en het ministerie van Financiën van alles op de hoogte en dat is ook aangehaald in het rapport Kroll, waarin ook de verklaringen van het bedrijf Clairfield zijn opgenomen.