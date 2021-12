‘Handhaving covid-maatregelen verslapt’

De fractieleider van de NDP, Rabin Parmessar, zei onlangs in een tv-programma, niet helemaal tevreden te zijn met de handhaving van de covid-maatregelen. ‘’De handhaving van de maatregelen verslapt’’, stelde Parmessar. De gezondheidszorg is volgens hem een hele brede en complexe sector en heel belangrijk.

Na het aantreden van de huidige regering werd er volgens Parmessar gezegd, dat er een nieuw covid-managementteam was samengesteld dat alles zou overnemen. ‘’Maar het bleek dat er toch geen covid-team gereed stond om het werk te doen. De minister van Volksgezondheid moest er met spoed werk van maken om de zaken over de covid-zorg op te pakken’’, zei Parmessar. Door de overdracht zijn er volgens hem heel wat gekwalificeerde mensen werkloos geworden, waardoor er stagnatie bij verschillende diensten is ontstaan. “En als je als regering onervaren mensen plaatst die de sector niet kennen, zonder daarvoor eerst te kijken en door te hebben wat er binnen de zorg gebeurt, krijg je te maken met een ongezond beleid binnen de zorg.”

Parmessar zei dat er geen duidelijke informatie over de covid-situatie is. ‘’Er is een onduidelijk overzicht over de cijfers van besmette personen uit de districten, hoeveel covid-besmette personen er per dag zijn, en het aantal gevaccineerden op dagbasis’’, zei hij. Ook vindt hij dat er te weinig voorlichting gegeven wordt over de voor- en nadelen van de derde prik of boostershot. “Suriname gaat bijna richting 1200 covid-doden, wat helemaal niet goed te spreken is, en het is meer dan duidelijk dat de mensen snakken naar informatie”, aldus Parmessar.

Ook is er volgens hem keer op keer gevraagd dat in de verschillende gebieden er controleposten komen, maar die zijn nog steeds niet opgezet. “Er zijn dagelijks feesten en bijeenkomsten waar men zich niet houdt aan de maatregelen, er is onvoldoende bewaking bij de grenzen om als voorbeeld Albina te nemen. Welk voorbeeld geeft het hoogste gezag in dit land?”, aldus Parmessar.