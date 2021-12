President Santokhi reikt ruim 300 grondpapieren uit in Nickerie

“We gaan een inhaalslag maken en iedereen gaat zijn grondbeschikking krijgen”. Deze woorden sprak president Chandrikapersad Santokhi op dinsdag 21 december 2021 in het rijstdistrict Nickerie ter gelegenheid van de uitgifte van grondbeschikkingen in dit westelijk gelegen deel van Suriname. Het is volgens het staatshoofd tijd dat eenieder in Nickerie zijn grondpapieren krijgt. “Al die jaren is er teveel politiek bedreven met grond, maar dit zal eindigen”, aldus president Santokhi op het districtscommissariaat te Nickerie, waar iets meer dan 300 Nickerianen hun bereidverklaring of toewijzingsbeschikking uitgereikt kregen.

De president riep de districtscommissaris van Nickerie, Senrita Gobardhan en de structuren van het ministerie van Grondbeleid & Bosbeheer (GBB) op, om de mensen die een gronduitgiftedocument hebben ontvangen door het heel proces heen te begeleiden. De regeringsleider benadrukte dat het belangrijk is dat alle gegevens van deze personen correct staan geschreven op de stukken. In het officieel gedeelte werd aan de aanwezigen het belang benadrukt van het beschikken over een bereidverklaring.

Vicepresident Ronnie Brunswijk en parlementsvoorzitter Marinus Bee waren voor deze plechtigheid in het district. Ook minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) is als verantwoordelijke minister afgereisd voor de uitreiking. Minister Vorswijk gaf aan dat het een langgekoesterde wens van de Nickeriaan is om over zijn grondpapieren te beschikken, vooral voor de landbouwer. “Men moet ervoor zorgen dat men binnen 6 maanden na het ontvangen van de beschikking de leges betaalt, de ontsluiting in orde maakt en een landmeter inzet voor het verkrijgen van een perceel ID. Doet men dit niet, dan zal de bereidverklaring vervallen”, legde de bewindsvrouw uit.

Na 20, 30, 40 en zelfs 50 jaren gewacht te hebben, was het eindelijk de beurt aan de bewoners van Nickerie om hun grondpapieren in ontvangst te nemen. Zij waren zeer verheugd. De heer Rijhiner Ricardo heeft bijkans 20 jaar gewacht op zijn beschikking en kon ‘s nachts niet goed slapen. “Vanavond zal ik voor het eerst na jaren weer goed slapen”, gaf hij emotioneel aan. Mevrouw Hansradjie Tahadil kon haar geluk niet op. Wachtende op hun beschikking is haar man inmiddels overleden. Haar kinderen en kleinkinderen zullen haar bijstaan om de stukken binnen de gestelde 6 maanden in orde te krijgen. Meneer Natha Khemradj gebruikt zijn grond al jaren voor het beplanten van rijst. Nu hoeft hij niet meer bang te zijn dat de grond van hem wordt afgepakt. Hij is heel erg blij en is de regering, met name het ministerie van grondzaken, ontzettend dankbaar.