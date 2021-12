IMF geeft goedkeuring om Suriname te ondersteunen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zojuist de ondersteuning van het herstelprogramma voor Suriname goedgekeurd. Nu dat de goedkeuring rond is zal Suriname een lening van USD 690 miljoen krijgen in de komende drie jaar. De eerste tranche van USD56.4 miljoen worden gelijk beschikbaar gesteld aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

De ontwikkelingen rondom de onderhandelingen met het IMF zijn in de afgelopen maanden niet zo snel verlopen als de regering gehoopt had. De vertraging had te maken met een brief van onze grootste schuldeiser China. Het IMF stelde dat China als schuldeiser, in een schrijven moest aangeven, het eens te zijn met de parameters van de debt-sustainabilty analyse die is uitgezet in het herstructureringsprogramma voor Suriname.

De Chinezen op hun beurt hadden wel een schrijven gericht hieromtrent, maar voor het IMF was dat niet duidelijk genoeg. Deze situatie had veel van pure bureaucratie, want vanaf juli was de regering bezig met de verschillende schuldeisers te onderhandelen, zodat alle betalingsafspraken werden nagekomen en of uitstel gevraagd. Gedurende de gesprekken zijn er harde garanties geëist van de bilaterale schuldeisers.