Britse Hooggerechtshof ontkent Maduro’s claim op Venezolaans goud

Het Britse Hooggerechtshof heeft de Venezolaanse president Nicolás Maduro, verhinderd toegang te krijgen tot USD 1,95 miljard (£ 1,4 miljard) aan goud opgeslagen in de Bank of England (BoE). Maduro zegt dat het geld zal worden gebruikt om Covid-19 in het land te bestrijden. Het Hooggerechtshof vernietigde een eerdere uitspraak van het Hof van Beroep. Alleen oppositieleider Juan Guaidó, die het Verenigd Koninkrijk (VK) als de legitieme leider beschouwt, kan beslissen wat er met het goud gebeurt. Desondanks heeft het VK in de praktijk te maken met de regering Maduro.

Guaidó en Maduro hebben afzonderlijk twee verschillende reeksen gouverneurs benoemd bij de centrale bank van Venezuela. Guaidó, die door meer dan 50 landen wordt erkend als de legitieme president, wil dat het goud in de kluizen van de BoE blijft. Maar Maduro die in het presidentiële paleis verblijft en de regering, het leger en de politie controleert, heeft BoE aangeklaagd om het geld vrij te geven.

Maduro werd in mei 2018 herkozen voor een tweede termijn van zes jaar in zeer controversiële peilingen, die door de meeste oppositiepartijen werden geboycot. Zijn critici verwijten hem dat hij de Venezolaanse economie verkeerd heeft beheerd, waardoor een ernstige crisis is ontstaan ​​waarin miljoenen mensen hulp nodig hebben als gevolg van instortende openbare diensten, stijgende werkloosheid en een gedevalueerde lokale valuta.

Ze beweren dat Maduro het geld zal gebruiken om buitenlandse bondgenoten die zijn regime steunen, af te betalen. Venezuela is sinds 2014 gesanctioneerd door een groep landen, waaronder de Verenigde Staten, het VK, de Europese Unie, Canada, Zwitserland, Panama en Mexico wegens corruptie, mensenrechtenschendingen en de onderdrukking van de democratie.

Nadere overweging nodig

De uitspraak van het Hof van Beroep had een eerdere uitspraak van het Britse Hooggerechtshof in juli 2020 vernietigd, waarin werd geoordeeld dat de erkenning door de Britse regering van Guaidó als waarnemend president van Venezuela “duidelijk en ondubbelzinnig” was.

Maandag zei het Hooggerechtshof dat de uitspraak van het Hof van Beroep “misplaatst” was, omdat alle Britse rechtbanken moesten accepteren dat Maduro “voor geen enkel doel” als president werd erkend. Het heeft de rechtbank van koophandel nu echter gevraagd een andere kwestie in overweging te nemen – of Guaidó door de Britse regering is erkend als slechts het staatshoofd van Venezuela, of dat hij ook als regeringshoofd is erkend.

Onder verwijzing naar het overgangsstatuut – artikelen in de grondwet die in dergelijke gevallen de leider van de Nationale Vergadering oproepen om in te grijpen – riep Juan Guaidó zichzelf in januari 2019 uit tot interim-president. Sindsdien heeft hij deze wetten gebruikt om functionarissen van de centrale bank te benoemen, wat volgens Maduro niet is toegestaan ​​volgens de Venezolaanse wet. Guaidó verwelkomde de uitspraak op maandag en zei dat hij en zijn aangestelden “zich zouden blijven inzetten voor de grondwettelijke plicht om de bezittingen van de Republiek voor toekomstige generaties te beschermen”.

Sarosh Zaiwalla, een in Londen gevestigde advocaat die de centrale bank van Venezuela vertegenwoordigt, zei: “Onze cliënt kijkt ernaar uit om deze zaak voort te zetten, om aan te tonen dat het bestuur van de El Banco Central de Venezuela (BCV) in Caracas de enige geldig benoemde bevoegdheid om met de buitenlandse activa van Venezuela om te gaan in het belang van de Venezolaanse bevolking.”

Bron: BCC