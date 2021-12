Alarmnummer 178 officieel geopend bij Teleperformance

De officiële opening van het alarmnummer 178 (Covid-19-noodnummer), vond vandaag plaats bij Teleperformance aan de Surinamestraat. Met deze opening zal het alarmnummer, dat voorheen onder Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) viel, zijn eigen werkruimte hebben. Het gebouw van het BOG waarin het Covid-19-noodnummer gevestigd was, werd in de ochtend van 30 juli in de as gelegd.

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, sprak een dankwoord uit. ‘’Sinds we een partnerschap zijn aangegaan met Teleperformance, zien we dat zaken er nu wat soepeler aan toe gaan.

Maar ik bedank ook het Rode Kruis, dat ons tijdelijk onderdak heeft geboden totdat we over een nieuwe ruimte beschikken.‘’ De minister bedankte ook het team van BOG en Teleperformance voor de bijdrage die zij hebben geleverd aan het opzetten van de nieuwe ruimte, waarin 178 gedurende zes maanden gehuisvest zal zijn. Shaneel Gayadien, Site Director van Teleperformance, zei dat Teleperformance nu operationeel is in heel Suriname.

‘’Wij hopen met onze dienstverlening en klantvriendelijkheid, mensen die naar 178 bellen, van dienst te zijn’’, aldus Gayadien. De Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan en BOG-directeur Radjesh Odie, zeiden beiden dat in de nieuwe ruimte de dienst zijn werkzaamheden beter kan uitvoeren.

‘’De medewerkers moeten klantvriendelijk zijn en vooral de juiste informatie verschaffen aan de samenleving. De taak van 178 is vooral nu, veel belangrijker dan ooit”, stelde Van der Zwan.

Mensen die een dringend geval of onregelmatigheden willen doorgeven, kunnen bellen naar 178.

Wie in contact is geweest met iemand bij wie het covid-virus is bevestigd, kan eveneens bellen naar 178. Personen die de afgelopen 14 dagen in het buitenland zijn geweest en koorts/griepklachten hebben, kunnen ook 178 bellen.