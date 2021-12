Vaccinatiedekking afgenomen bij kinderen

“Onze vaccinatiedekking voor de routine-immunisatie is in het afgelopen jaar behoorlijk afgenomen vanwege de vele lockdowns en ook doordat toegang tot vaccins beperkt was. Daarbij waren er veel verpleegkundigen ingezet in de campagne. Ook de invloed van de beweging van anti-vaxxers heeft ervoor gezorgd dat meer ouders van pasgeborenen, twijfels hebben gekregen of zij wel of niet hun kind moeten inenten. Ik ben wel blij dat de RGD doorgaat met vaccineren, want als onze mazelendekking onder de 80 procent komt, hebben we een reële kans op een uitbraak. Kinderen die gevaccineerd zijn, zullen de mazelen niet krijgen, maar de niet-gevaccineerden wel en zo kan de kindersterfte weer toenemen”, aldus minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Dit probleem speelt volgens hem niet alleen in Suriname, maar ook in verschillende andere delen van het Caribisch gebied en andere ontwikkelingslanden. “Dit gedrag moet wereldwijd geen impact hebben op een drop in immunisaties.

Er is nooit een gebrek geweest aan de nodige vaccins voor kinderen, want we hebben continu ingekocht en we krijgen binnenkort ook een donatie vanuit Brazilië voor een heleboel vaccins”, zegt de minister.

Miljoenen

23 miljoen kinderen hebben vorig jaar hun basisvaccins tegen ziektes als mazelen, meningitis (hersenvliesontsteking) of polio gemist. De covid-pandemie gooide roet in het eten en dreigt nu een hele generatie kinderen te benadelen, stelden de Wereldgezond-heidsorganisatie (WHO) en Unicef afgelopen juli in een rapport. Sommige van deze kinderen liepen een opvolgvaccin mis, maar wat de WHO en Unicef vooral zorgen baart, is dat 17 miljoen kinderen geen enkel vaccin hebben gekregen in 2020. De meeste van hen leven in een conflictgebied, in afgelegen dorpen of in sloppenwijken waar de basisgezondheidszorg zo goed als volledig stil is gevallen tijdens de pandemie. “Zelfs nu landen schreeuwen om covid-vaccins, zien we een enorme terugval in de andere vaccinaties, waardoor kinderen het risico lopen op erge, maar te voorkomen ziekten zoals mazelen, polio of meningitis”, zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO.

“Uitbraken van deze ziekten zouden catastrofaal zijn voor gemeenschappen die al strijden tegen covid, waardoor het urgenter is dan ooit om te investeren in vaccinatie bij kinderen en ervoor te zorgen dat elk kind wordt bereikt.”

Onbeschermd

De officiële cijfers die de twee organisaties vandaag hebben vrijgegeven, zijn niet fraai. Veel kinderen misten door covid een opvolgvaccin, maar de groep kinderen die zelfs hun eerste dosis niet heeft gekregen, is nog veel groter. Deze kinderen zijn compleet onbeschermd tegen ziekten die ondertussen perfect te voorkomen zijn.

Vooral Zuidoost-Azië en de oostelijke regio rond de Middellandse Zee zijn het meest getroffen. Toch hebben zowat alle regio’s een toename gezien van het aantal kinderen dat geen enkel vaccin gekregen heeft. In vergelijking met 2019 zijn er 3,5 miljoen kinderen die hun eerste dosis van het vaccin tegen difterie (kroep), tetanus en kinkhoest (DTP-1) niet hebben gekregen, terwijl er 3 miljoen minder kinderen werden ingeënt tegen de mazelen. Bron: IPS