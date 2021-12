Parlement keurt MOP 2022-2026 goed

Het parlement heeft gisteren na een urenlange vergadering, het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP 2022-2026) met 32 stemmen vóór en 11 tegen aangenomen. Asiskoemar Gajadien (VHP) riep het parlement op, mee te gaan met de goedkeuring van het MOP en de regering de mogelijkheid te bieden om de jaarplannen en begrotingen in te dienen en het beleid dat men wenst uit te zetten om verlichting in de samenleving te brengen, te bewerkstelligen.

Patricia Etnel (NPS) zei dat wie de waarheid vertelt, de toekomst zal winnen. “Het is belangrijk dat we onze woorden sterker omzetten in daden. Op 25 mei 2025 zal het volk ons allen beoordelen en dan zal het duidelijk zijn of wat we hebben gezegd, echt hebben gedaan.

We moeten gaan naar een rechtvaardige samenleving en daar staan kansen centraal. Die moet elke Surinamer kunnen krijgen”, stelde Etnel.

Rabin Parmessar (NDP) haalde aan dat de vele bijdragen van diverse maatschappelijke groeperingen wel door de regering zijn gehoord, maar niet zijn meegenomen. De regering is daarnaast niet ingegaan op veel gestelde vragen van de fractie, terwijl opgevraagde documenten niet zijn ontvangen. Parmessar sprak zijn bezorgdheid uit over de HPSG deal en de kostprijs voor stroom. “Grote uitdagingen waarvoor we staan, zijn niet aan de orde geweest, de sociale paragraaf in het MOP is zwak en er is geen garantie voor kwetsbare groepen. Ook ontbreekt er een strategisch plan voor duurzame ontwikkeling van het binnenland. Partijen buiten het parlement zijn niet volwaardig betrokken bij de totstandkoming van het MOP. Ook in het parlement zijn onze voorstellen niet meegenomen. We kunnen niet meegaan met het MOP”, zei Parmessar.

Ronny Asabina (BEP) zei dat strategisch beleid meetbaar en voorspelbaar moet zijn, maar dat juist belangrijke beleidsgebieden niet zijn behandeld. Reden genoeg voor de BEP-fractie om niet mee te werken aan de goedkeuring van het MOP. In het MOP is onder andere opgenomen dat er in de planperiode een gemiddelde reële loonstijging zal zijn van 17 procent.

Enkele andere belangrijke uitvloeisels van het plan zijn: het stimuleren van appartementsbouw en de bouw van 500 sociale woningen per jaar; een moderne overheid die efficiënt, transparant en klantgericht is alsook stimulering van waarde-creatie in de agro- en dienstensectoren. Ook zal het aantal toeristen moeten groeien met 50.000, terwijl er 9.000 nieuwe banen zullen worden gecreëerd. Op basis van het MOP, moeten de jaarplannen en de begrotingen van de komende jaren worden opgesteld.

Het staatshoofd heeft benadrukt dat het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 niet vanachter een bureau is geschreven, maar op basis van vele studies en consultaties tot stand is gekomen. Een motie ingediend door de oppositie werd verworpen met 32 stemmen tegen en 13 stemmen voor. Stephen Tsang (NDP) lichtte de motie toe en haalde aan, dat het volk het moeilijk heeft en dat de prijzen niet betaalbaar zijn doordat de salarissen niet zijn aangepast na de devaluaties. Daarnaast zijn de subsidies voor nutsvoorzieningen weggehaald, waardoor de situatie erger is geworden. In de motie werd gevraagd naar een beleid voor aanpassing van de salarissen en de verbetering van de leefomstandigheden van de samenleving. Dew Sharman (VHP) zei dat de motie van alle kanten rammelde. ‘’De motie heeft alleen suggestieve beweringen, negatieve conclusies en een totaal negatieve perceptie’’, aldus Sharman. Hij gaf aan dat de motie aangeeft dat er geen concrete duidelijke langetermijnvisie is, maar dat het MOP voor een periode van 5 jaar geldt. Ook werd beweerd dat het MOP onsamenhangend is. Dit terwijl deskundigen dwars door de samenleving betrokken waren om het MOP samen te stellen. Sharman hekelt dat in de motie wordt gesteld, dat polarisatie en etnische spanning toenemen door het profileren van deze coalitie. ‘’Dit is een onterechte en zeer gevaarlijke opmerking. Men is bezig geesten op te roepen die men samen niet gaat kunnen bezweren’’, aldus Sharman.