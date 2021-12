Aanpak corruptie en versterking rechterlijke macht werpt vruchten af

Ruim 60 zaken doorgestuurd naar OM en CLAD

President Chandrikapersad Santokhi zei gisteren tijdens de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP 2022-2026) in De Nationale Assem-blee, dat de aanpak van corruptie en de versterking van de rechterlijke macht, hun vruchten beginnen af te werpen. “We zijn er nog niet, maar de resultaten komen allemaal binnen. De regering heeft inmiddels 31 zaken gestuurd naar het Openbaar Ministerie voor onderzoek. De regering heeft ook 30 zaken gestuurd naar het CLAD voor onderzoek. Op dit moment worden zes zaken onderzocht door CLAD en 31 door het OM. Het OM heeft reeds een aantal zaken aangebracht bij de zittende magistratuur waarvan bij 6 een gerechtelijk vooronderzoek plaatsvindt door de rechtercommissaris die inmiddels is overgegaan tot vervolging”, deelde de president mee.

Santokhi zei dat in de zaak van de gewezen minister Hoefdraad, na intensief onderzoek een veroordeling is uitgesproken door de rechterlijke macht. Op het ministerie van Openbare Werken (OW) worden verschillende projecten die zijn uitgevoerd tussen 2010 en 2020, waarbij een vermoeden be-staat dat er sprake is van onregelmatigheid, aan een CLAD-onderzoek onderworpen. Er wordt onderzoek verricht bij de wegenautoriteit, de vuilophaaldienst en ten aanzien van de aanschaf van bussen, de bouw van het hoofdkantoor van de douane en het ontwerp van een nieuw hoofdkantoor voor het ministerie van OW. Dit alles wordt volgens de president, onderzocht door de CLAD. Ook wordt er onderzoek gedaan naar tractoren die voor de verkiezingen aangeschaft waren met staatsmiddelen, maar die vermoedelijk gedoneerd of verdeeld zijn. De president zei dat de tractoren ‘’nergens te vinden zijn bij de staat of bij OW’’. Santokhi haalde aan dat er ook gewerkt wordt aan het terughalen van gestolen gelden en aan straffen voor de daders van corruptie. De CLAD verricht in tal van andere zaken en bij instituten ook onderzoeken, zoals bij het Covid-19-fonds en de ontplooide activiteiten, onderzoek naar de jaarrekening van de wegenautoriteit, onderzoek bij Surpost, bij het directoraat Jeugdzaken, onderzoek met betrekking tot facturering en betaling N.V. Grassalco, financieel onderzoek bij PLO, onderzoek bestemmingswijzing AKB 2019, onderzoek NV 1, onderzoek onterechte betalingen en onrechtmatig verkregen toegang tot het Cebuma-systeem, onderzoek betalingen aan Libra N.V., bijzonder onderzoek naar de SPSB, onderzoek bij N.V. Lucht-havenbeheer, onderzoek bij projectuitvoeringen ministerie OW. Vanaf september 2020 is er een onderzoek ingesteld bij Surzwam N.V. Er wordt daarnaast ook on-derzoek gedaan naar bosbouwstatistieken, het cassaveproject van de stichting Wi Uma fu Sranan, het ministerie van Defensie, aanbestedingen van verschillende ministeries, bij het ‘s Lands Hospitaal en het Mungra Medisch Centrum Nickerie, onderzoek met betrekking tot betaling van community service, onderzoek bij SAO, onderzoek bij de afdeling Algemene Zaken van het ministerie van JusPol, onderzoek naar schatkistpapierbeleggingen op naam van verschillende personen, onderzoek bij het onderdirectoraat Financieel Beheer, onderzoek van malversaties met betrekking tot duty free brandstof, onderzoek naar vermeende onregelmatigheid bij CDS, onderzoek bij de SLM en Canawaima en onderzoek van zaken die naar het Openbaar Ministerie zijn gestuurd door het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat hierbij om de aankoop van het ge-bouw van Libi Makandra en onderzoek naar mogelijk misbruik van de Armulov-regeling.“Al deze zaken worden onderzocht en step by step afgerond. Er is nog veel voorbereiding om alles wat niet correct is ge-weest en waar staatsgelden zijn misbruikt, te onderzoeken. Het kost tijd, omdat we corruptiezaken zorgvuldig moeten voorbereiden en onderzoeken. Wij willen ons geen vormfouten permitteren. Zodra het CLAD-onderzoeksrapport af zal zijn en aanleiding zal geven voor strafrechtelijk onderzoek, zullen deze zaken doorgeleid worden naar het Openbaar Ministerie. Zo ziet u dat bestrijding van corruptie niet alleen in woord is, maar ook in daden”, aldus de president gisteren in het parlement.

door Priscilla Kia