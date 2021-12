Amoksi en Atompai beschuldigen elkaar van slecht leiderschap

Kenneth Amoksi, minister van Justitie en Politie en de voorzitter van de Surinaamse Politie Bond (SPB), Milando Atompai, beschuldigden elkaar gisteren in het programma ABC Aktueel, slecht leiderschap te tonen. De communicatie tussen de bewindsman en SPB-voorzitter laat hierbij veel te wensen over.

‘’De minister spreekt niet de waarheid en hij komt zijn afspraken nooit na. Ik doe geen zaken meer met hem”, zei Atompai. Dit naar aanleiding van hetgeen de minister zou hebben gezegd over de gerealiseerde doelen bij het Korps Politie Suriname (KPS). Volgens de minister is er binnen een korte tijd heel wat zaken in orde gemaakt. Zo is de nieuwe SZF-premium kaart voor het korps ingevoerd en zijn de voedings- en nachttoelage verhoogd. De bewindsman zei dat de voedingstoelage van SRD 45 naar SRD 100 zou zijn verhoogd.

Volgens Atompai is niets daarvan waar en vertelt de minister onwaarheden. Hij zei, dat er niets aan de voedings- en nachttoelage is veranderd. De voorzitter vertelde dat het niet de eerste keer dat de minister onwaarheden verkondigt. “Hij weet niet eens waarmee hij bezig is en komt onvoorbereid naar meetings. Dat was op 15 november ook het geval. Hij wist toen ook niet, waarover wij zouden praten. Er zou een vervolgmeeting komen de week daarop. Hij heeft nooit iets van zich laten horen”, aldus Atompai.

Volgens Amoksi is de bondsvoorzitter nooit bereikbaar. ‘’Ik heb twee nummers van hem en hij neemt op geen van ze op. Ook op Whatsapp-berichten reageert hij niet. Ik heb deze doorgestuurd naar de president, als bewijs dat ik wel heb getracht contact met hem te maken”, liet de bewindsman weten. Volgens hem is de samenwerking met Atompai vanaf het prille begin slecht geweest. “Hij heeft geen respect”, aldus Amoksi.

De president, Chandrikapersad Santokhi, stelde gisteren in De Nationale Assemblee dat er ingaande januari drastische veranderingen binnen het KPS zullen plaatsvinden en dat ook de leiding zal worden vervangen. Volgens hem kan het niet dat er een programma wordt uitgezet om Suriname weer veilig te maken en dat de agenten worden teruggeroepen.