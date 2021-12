Stroompaal Wijdenboschbrug weggerukt door EBS-truck

Een stroompaal van de Jules Wijdenboschbrug is gisteren weggerukt door een uitschietende elektriciteitsmast, die geladen was op een truck van de N.V Energie Bedrijven Suriname (EBS). De mast die op een kleine EBS-truck over de brug werd vervoerd, was volgens ooggetuigen niet vastgebonden aan de cabine van de truck. Daardoor raakte de mast op de top van de brug een stroompaal waaraan een camera was bevestigd.

De stroompaal werd met de camera losgerukt. Er ontstond door het gebeuren een file op de brug. De EBS kon de stroompaal gistermiddag niet repareren, omdat er veel verkeer op de brug was.