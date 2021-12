Omicron-variant vertoont afwijkingen met andere varianten

Wetenschappers hebben zeer recentelijk meegedeeld, dat de Omicron-variant twee maal besmettelijker is dan de Delta-variant. Epidemioloog dr. Ingrid Krishnadath, stelde kort geleden dat deze variant in vergelijking met de Delta-variant, meerdere mutaties heeft. “Eenieder vraagt zich nu dus af, hoe gevaarlijk de Omicron-variant is. Het gaat dus om een variant die veel verschillen vertoont ten opzichte van het eerste coronavirus”, aldus Krishnadath.

Sinds de Omicron-variant ontdekt werd in Zuid-Afrika, heerst er daar een ernstige stijging van covid-gevallen. “Heel veel mensen zijn er ziek geworden, maar er zijn echter nog geen ernstige stijgingen in de ziekenhuizen”, zei Krishnadath. Ze vertelde ook, dat we wereldwijd hebben geconstateerd, dat landen de Omicron-variant hebben gekregen door de import van reizigers. Volgens haar gegevens, zijn het meer jonge mensen die het meest besmet zijn geraakt door de Omicron-variant.

“Er zal dus goed gekeken moeten worden, of deze mensen die nu ziek zijn geworden, uiteindelijk zieker zijn”, aldus Krishnadath.

Volgens haar is het zo, dat landen hun grenzen gesloten hebben en afwachten om te kunnen analyseren hoe dit virus zich verder manifesteert. “Het is te verwachten dat dit virus zich verder zal verspreiden, omdat het een van de snelste varianten is. Doordat deze variant nog steeds dezelfde besmettelijkheid vertoont of een hogere kan hebben, maken we ons zorgen, dat het dus nog ernstigere gevolgen kan hebben”, benadrukte Krishnadath. Zodra de Omicron-variant, een ‘concern variant’ wordt, zullen regeringen wereldwijd acties moeten ondernemen om het virus verder in te dammen. Krishnadath zei voorts, dat als de Omicron-variant inderdaad ernstigere gevolgen heeft, heel veel mensen getroffen kunnen worden. “Mensen die aan onderliggende ziektes lijden, wordt er sterk aanbevolen hun derde prik of boostershot te halen, want tot nu toe lijkt het er op, dat het derde prikje beter zal beschermen, ook tegen de Omicron-variant”, aldus Krishnadath.