Resultaten in januari te merken

‘Regering heeft binnen één jaar macro-economische stabiliteit gebracht’

President Chandrikapersad Santokhi, benadrukte gisteren in het radioprogramma Welingelichte Kringen, dat de regering binnen één jaar tijd, macro-economische stabiliteit heeft gebracht. Volgens de president, is dat het gevolg van de besluiten die de regering heeft durven nemen. ‘’Deze regering heeft besluiten durven nemen, die geen andere regering ooit heeft gedurfd’’, zei Santokhi. Hij benadrukte, dat bij het uitvoeren van het beleid, er rekening wordt gehouden met diverse zaken. ‘’De regering die als eenheid moet optreden en het beleid – dat beleid dat ontwikkeld moet worden – moeten centraal zijn.‘’ Volgens de president, zullen de positieve resultaten van het regeringsbeleid het komende jaar te merken zijn.

Aan de president werd gevraagd welk cijfer de samenleving zou geven aan de regering voor de aanpak van de schuldencrisis.

‘’Ik denk dat we qua cijfer tussen de 7 en 8 scoren’’, zei Santokhi. Wat de prestaties op nationaal en internationaal macro-economisch gebied betreft, zou de regering volgens Santokhi, ‘’tussen de 6 en 8 behalen’’. Hij benadrukte dat wanneer gevraagd wordt naar de impact van de maatregelen op de samenleving, de regering minder zou scoren. ‘’Dit komt omdat de maatregelen op regeringsniveau, vaak zwaar doorwerken naar de burgers. We staan voor een enorme uitdaging om de financiële en de schuldencrisis aan te pakken. Gelukkig hebben deskundigen ons IMF-plan, met meer dan 180 maatregelen die getroffen moeten worden om het land op juiste spoor te krijgen, goedgekeurd.‘’ Volgens Santokhi, is bijkans 20 procent van de maatregelen op eigen krachten reeds uitgevoerd.

‘’Vanaf 1 januari ga ik projecten uitvoeren, wat we dit jaar hebben gedaan, is om namelijk die financiële situatie onder controle te krijgen. En dit is aardig gelukt. We zullen nu de resultaten neerzetten.” Indien Suriname vanaf 22 december bezig zal zijn met het IMF-programma, zal er volgens Santokhi geen ruimte zijn om leningen af te sluiten. ‘’Je mag dan helemaal niet lenen. Alles is tot in detail uitgewerkt hoe jij je lenigen, op basis van die schuldherschikking, terug gaat betalen. Je kunt niet terwijl je in zee bent gegaan met het IMF, lenen.‘’