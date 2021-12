Verdere neergang binnenstad Paramaribo een halt toeroepen

Beheer en onderhoud van belang

De directeur Openbaar Groen en Afvalbeheer van het ministerie van Openbare Werken, Bholanath Narain, de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, Ricardo Bhola, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), vertegenwoordigd door Conrad Issa en de Stichting Uitgaanscentrum Paramaribo (SUP), vertegenwoordigd door Robbin Roemer, hebben op donderdag 17 december de handen ineen geslagen. Partijen wensen het principe van Public-Private-Partnership te hanteren voor het beheer en onderhoud van delen van de binnenstad van Paramaribo.

“De VSB (groep Handel), maakt zich sterk voor om de verdere neergang van de binnenstad van Paramaribo een halt toe te roepen. De binnenstad moet hersteld worden in haar oude glorie. Daarmee is het eigenlijk begonnen. Wij hebben heel veel bijval gehad vanaf de start. Deze overeenkomst is een begin. Wij willen partijen die belang hebben in de binnenstad bij elkaar brengen. Wij willen gaan naar een masterplan, zodat wij eenduidig zijn over waar wij naartoe willen in de binnenstad. Iedereen moet zijn deel ook zelfstandig en met de overheid kunnen uitvoeren, als onderdeel van het masterplan. Waar wij in ieder geval geen baat bij hebben, is brandjes blussen”, vertelt Issa, plaatsvervangend groepsvertegenwoordiger Handel binnen de VSB. Het ministerie van Openbare Werken komt ook met zijn input in de vorm van ideeën in het kader van structuur en werkwijze.

In de binnenstad van Paramaribo zijn diverse ondernemingen gevestigd variërend van handelszaken tot horeca gerelateerde. Het is daarom van eminent belang om de binnenstad zoveel als mogelijk aantrekkelijk, veilig en schoon te houden ter bevordering van het welbehagen van bezoekers van het stadscentrum. Binnen dit kader wordt een samenwerking aangegaan tussen partijen die een actieve bijdrage zullen leveren op het gebied van ordening en optimalisering van de binnenstad van Paramaribo, teneinde de doelstellingen zoals opgenomen in artikel 3 van deze overeenkomst te bereiken. De samenwerking en de bijdrage van partijen worden nader door partijen bepaald en omschreven in het projectplan met bijbehorende begroting, ter uitvoering van deze overeenkomst.

Het projectplan definieert de activiteiten die gezamenlijk zullen worden uitgevoerd door partijen, waarbij de bijdrage in de vorm van financiële middelen, arbeidskrachten, toelevering van (bouw) materiaal evident is en wordt toebedeeld aan partijen. Partijen voeren de werkzaamheden voor eigen rekening en risico uit, in overeenstemming met het projectplan. Partijen zetten zich actief in om een goede samenwerking te realiseren en om hun werkzaamheden zorgvuldig en tijdig uit te voeren.