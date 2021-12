Huisartsen weigeren zieke kinderen te helpen zonder swab-test

Het aantal griepgevallen is in de afgelopen periode behoorlijk toegenomen en daarbij zijn kinderen vaak genoeg ook de dupe. Deze kinderen krijgen symptomen zoals koorts, hoest, loopneus, diarree en soms zelfs braken wanneer zij de griep zwaar te pakken krijgen. De krant heeft afgelopen dagen van verschillende ouders vernomen, dat zij door hun huisarts zijn geweigerd om het kind naar de poli te brengen voor onderzoek. Een aantal huisartsen hebben de ouders via WhatsApp laten weten, dat zij de kinderen pas zullen onderzoeken wanneer die zijn geswabbed en een negatieve covid-test kunnen overleggen. “Ik heb drie kinderen die tegelijk ziek werden. Mijn huisarts wilde mij niet ontvangen en stuurde mij om ze te swabben, maar aangekomen bij de swab-post, wilden zij mijn baby van nog geen jaar oud niet helpen. Ik was zo radeloos, dat ik naar het ziekenhuis ben gegaan en daar heb gevraagd of de kinderarts mijn kinderen wilde onderzoeken. Aangezien mijn huisarts mij geen verwijsbrief had gegeven, moest ik de kosten zelf betalen. Mijn kinderen waren gewoon grieperig en kregen hoestdrank, neusspray en paracetamol mee.

Zij zijn nu herstellende, maar het is wel heel zorgelijk dat kinderen zo worden behandeld en als ouder word je alleen maar in de kosten gejaagd, omdat je huisarts niet de juiste protocollen in acht wil nemen om kinderen te onderzoeken”, zegt K.R.

Covid-antigeentesten

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zegt desgevraagd, dat elke persoon die momenteel griepklachten heeft, een suspect-covid geval is. “Op basis van suspect-covid wordt er normaal gevraagd om te gaan swabben, voordat er wordt verwezen naar de kinderarts en als het negatief is kan de arts verder gaan met de diagnostiek. Ik kan het deels begrijpen, maar aan de andere kant zijn er genoeg infectie-preventiemaatregelen die de gezondheidswerker in acht kan nemen, om elke suspect-case te onderzoeken, maar men doet het vaak niet vanwege het aantal patiënten op de poli. Daarbij hebben verschillende huisartsen covid-antigeentesten op de poli om zo een suspect- covid-case te testen. Met zo een test kan je binnen tien minuten zien of de patiënt positief of negatief is. Ook op de SEH worden suspect-cases eerst getest, alvorens de specialist erbij wordt gehaald ”, zegt Ramadhin. De minister zegt verder, dat kinderen niet heel erg ziek worden van Covid-19 en de risico’s zijn ook minder dan bij volwassenen. “Je kunt als arts makkelijk een mondmasker, handschoenen en een face-shield aandoen en het kind onderzoeken. Het risico is gelijk aan een kind dat covid-negatief is”, aldus de minister.