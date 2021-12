Beelden mishandelde journalist worden voorlopig niet vrijgegeven

“Ik heb met de waarnemend procureur-generaal gesproken en in belang van het onderzoek dat momenteel in volle gang is, is het beter dat de beelden van het incident voorlopig niet worden vrijgegeven. Ik heb de beelden wel mogen bezichtigen”, zei president Chandrikapersad Santokhie, in het radioprogramma Welingelichte Kringen. Volgens hem wordt er alles aan gedaan, het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden en de daders zowel civiel- als strafrechtelijk te vervolgen.

De president blijft er wel bij, dat de vicepresident, niet de persoon is geweest die direct betrokken is geweest bij de mishandeling. Echter is hij wel de mening toegedaan, dat een woordenwisseling tussen de bewindsman en de journalist, de aanleiding is geweest voor de mishandeling.

De journalisten hebben op grond van het incident besloten, een boycot tegen de vicepresident in te lassen voor een periode van tweede maanden. In deze periode zal er geen nieuws over de bewindsman worden uitgebracht en zullen zij de zaal verlaten als de vicepresident ergens aan het woord komt. Volgens de journalisten zijn de democratie en de persvrijheid door dit incident duidelijk in gevaar gekomen.