Solidariteit goede zaak

‘De intentie moet er zijn om die fout niet meer te maken’

De media met uitzondering van de staats-mdia, hebben besloten om de vicepresident (VP) voor een periode van twee maanden te boycotten. Dit besluit is genomen nadat lijfwachten van de VP, de journalist Jason Pinas hebben mishandeld. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, reageerde op de boycot en zei in gesprek met Trishul Broadcasting Network, dat het gebeuren zowel nationaal als internationaal, ‘’ruime aandacht’’ heeft getrokken. ‘’De vicepresident heeft zich op zijn manier verontschuldigd, maar ook de president en de voorzitter van het parlement, hebben zich verontschuldigd voor het gebeuren’’, zei Jogi. Journalisten en anderen hebben verklaard achter het besluit van de media te staan. ‘’Ik denk dat solidariteit tonen een goede zaak is, omdat wij de kracht en macht van de media niet moeten onderschatten”, stelde Jogi.

‘’Ongeacht wat voor werk men doet, kunnen er fouten worden gemaakt’’, zei Jogi. Belangrijk is volgens hem dat er de intentie moet zijn om die fout niet meer te maken. “Na een fout moet je het beter doen en soms heb je mensen bij wie je meerdere fouten en een bepaald gedrag ziet. Ook aan die mensen wil ik zeggen om zich in te zetten en hun best te doen om het anders te doen. Zeker wanneer het gaat om mensen in belangrijke functies. Zij weten dat er een gedragscode is. Ik oordeel niet, ik geef mijn mening. Er is een gedragscode waaraan wij ons zoveel mogelijk moeten houden, zodat hooggeplaatste mensen in de samenleving een rolmodel kunnen zijn voor velen en een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor velen. En dit alles wordt afgeleid van je handel en wandel.”

Jogi zei dat de kwestie nationaal en internationaal veel publiciteit heeft gekregen. Dergelijke publiciteit is volgens hem niet goed voor het imago van het land. Hij haalde aan dat persvrijheid een bijzondere pilaar is van de democratie en dat wanneer wij prediken democraten te zijn en de beginselen van de democratie aan te hangen, dit ook moet blijken uit ons gedrag en onze manier van handelen. Op de vraag als het gebeuren het imago van de regering niet heeft geschaad, zei Jogi dat we de zaak gescheiden moeten houden. “Het is niet de regering die een incident heeft veroorzaakt. Het gaat om een functionaris en de entourage van die functionaris waar de zaak zich heeft afgespeeld, wat niet in goede aarde is gevallen bij velen. Het was beter als dit niet gebeurd was”, haalde Jogi aan.

Velen hebben aangehaald dat als het voorval was gebeurd tijdens de vorige regering, men moord en brand zou schreeuwen, maar dat de zaak nu goed wordt gesproken. Daarop zei Jogi dat hij niet denkt dat de coalitie zich in bochten heeft gewrongen in deze zaak. “De mensen in het parlement hebben de gelegenheid gehad een bijdrage te leveren naar aanleiding van het voorval. Vanuit de zijde van de Abop, NPS en de VHP is er een bijdrage geleverd, waarbij de zaak niet is verbloemd, maar er juist is aangegeven, dat het niet goed is. We hebben niemand beschermd. De president heeft als regeringsleider aangegeven, dat het Openbaar Ministerie bezig is met het onderzoek en dat wij de resultaten moeten afwachten en ons niet met het onderzoek moeten inmengen. Dat is klinkklare taal”, gaf Jogi aan.

Hij haalde daarnaast aan dat voordat de zaak besproken werd in parlement, de VHP, NPS en meerdere politieke organisaties, een verklaring over hun standpunt in deze kwestie, hebben gegeven aan de media. “Het is dus niet zo dat de coalitie zich in bochten wringt. Men heeft aangegeven, dat het niet goed is, dat het niet kan en dat de vicepresident moet proberen zijn gedrag te corrigeren. Dat was de rode draad van het betoog van alle coalitiepartners”, aldus Jogi.