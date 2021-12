VERNIETIGEN SKALIANS KRACHTIG SIGNAAL

Als onderdeel van de Operatie Marbonsu, heeft het Nationaal Leger (NL) ondersteuning verleend aan het Openbaar Ministerie (OM) en drie skalians te Kriki Mofo in het Snesi Kondre gebied, onbruikbaar gemaakt. Er zijn ruim twintig buitenlanders aangetroffen op deze pontons en na te zijn gesommeerd om de pontons te verlaten, zijn twee van deze skalians gebracht naar de Surinaamse oever, waar zij onbruikbaar werden gemaakt. De derde ponton is gesleept naar de militaire post te Snesi kondre, alwaar die aan de ketting is gelegd. Deze drie goudzoekerspontons waren al in oktober 2021 in beslag genomen door het OM voor overtreding van de Mijnbouwwet en de Wet op Economische Delicten. Echter was gebleken dat de mijnactiviteiten gewoon voortgezet werden. Keerpunt juicht dit optreden toe; deze aanpak is een zeer krachtig signaal vanuit het OM.

Er is in de afgelopen periode geen actuele inventarisatie gemaakt van alle actieve skalians verspreid over de verschillende rivieren. Er zijn momenteel wel minder geïndustrialiseerde skalians en nog enkele kleinere platforms actief in de buurt van Langatabiki en nabij Papatam en de Litanirivier. De Franse gewapende machten die patrouilleren nabij de grenzen van Frans -Guyana, mogen bij wet alle equipement dat zij aantreffen op de illegale goudvelden, vernietigen en verbranden. De situatie rondom de skalians is al jarenlang een probleem dat bij de vorige regering en de huidige regering is aangekaart. In januari 2021 moesten de activiteiten worden stopgezet volgens een contract dat gesloten was met de toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson. Het is dus vanaf deze maand niet langer toegestaan om mijnactiviteiten uit te voeren in de grensrivieren van Suriname. Dat de activiteiten zijn stopgezet, heeft te maken met het beleid van de huidige regering Santokhi. Keerpunt is zeer verheugd, dat de regering nu eindelijk de knoop heeft doorgehakt om deze milieuvernietigende vaartuigen te stoppen. Deze milieuverontreiniging werd, ondanks het geklaag van verschillende milieuorganisaties en activisten, toegestaan door de voormalige regering. Sterker nog, de bevolking werd gewoon voorgelogen en zelfs wijsgemaakt dat de skalians behoorden tot een ‘essentiële dienst’. De toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen beweerde tijdens een persconferentie, dat de pontons kwikresten aan het verwijderen waren uit de rivieren. Het bewijs ligt daar en het is meer dan duidelijk, dat personen die onderdeel waren van de regering Bouterse, belangen hadden bij de skalians. De regering Bouterse had geen enkel gevoel voor de binnenlandbewoners, integendeel werd hun woongebied verkocht voor een appel en een ei. Het is te wijten aan de illegale goudwinning dat rivieren in het binnenland zwaar zijn vervuild. Ook zijn bij verschillende dorpen, grote gebieden verwoest.