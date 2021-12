SURINAME STAAT WEL OP IMF-AGENDA

“Men geloofde niet dat het programma op 22 december behandeld zal worden”, zegt minister Armand Achaibersing van Financiën en planning. Sinds gisteren staan op de website van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de agendapunten van 22 december 2021. Op de website is duidelijk aangegeven, dat het herstructureringsprogramma van Suriname op eerdergenoemde datum op boardlevel wordt besproken en er een besluit zal worden genomen indien ons land in aanmerking komt voor steun. De Surinaamse autoriteiten hebben verzocht om een driejarige Extended Fund Facility. Er is volgens de agenda, geen vast tijdschema voor de besprekingen, maar als er eenmaal overeenstemming op personeelsniveau (Staff Level Agreement, SLA) is bereikt, duurt het meestal weken voordat de Raad van Bestuur een beslissing neemt. Indien goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IMF, zou er onmiddellijk meer dan USD 56 miljoen beschikbaar zijn voor Suriname Er zijn maatregelen afgesproken die na overeenstemming zijn vastgelegd in het Memorandum of Economic and Financial Policies. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft reeds eerder uitgelegd, dat bij de beschouwing van het IMF-programma, de Surinaamse situatie integraal benaderd moet worden. Er wordt dan gekeken naar de invloed op de bevolking en het financieel systeem. Dat speelde een belangrijke rol bij de discussie over de problematiek van de koersen en het schuldenvraagstuk. Volgens de minister, heeft het enige moeite en tijd gekost om goed vast te stellen wat onze schuldpositie precies was. De administratie van het Bureau voor de Staatsschuld moest namelijk bijgewerkt worden om de hoogte van de staatsschuld vast te stellen. Daarvoor was Lazard ingehuurd in de onderhandelingen met de commerciële schuldeisers. Een groot deel van onze schulden is in USD genomineerd. Maar ook de lokale banken hebben aardig wat vorderingen op de overheid. Ook daar moest in het macro-economisch raamwerk rekening mee gehouden worden. Lazard heeft ondersteuning geboden bij de onderhandelingen met de Oppenheimer bondholders, de obligatie 2023 en 2026. De afspraken met de grootste bilaterale schuldeisers zoals China en India, zijn nu ook al rond. Ook is er overleg gevoerd met lokale banken en aannemers die projecten hebben voorgefinancierd en daarbij forse vorderingen hebben op de staat. Het wachten is nu op 22 december 2021 en hoe de behandeling van het programma voor Suriname zal verlopen.